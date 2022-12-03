بدء إجراءات تطوير طريق الأوتوستراد من المدخل الشمالي لـ15 مايو وحتى المعصرة

أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15 مايو البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير طريق الأوتوستراد باعتباره أحد أهم محاور التنمية الرئيسية بالمدينة وذلك وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية بهدف تحقيق أكبر قدر من معايير السلامة والأمان .

وأشار " خلف الله " إلى أن المناقشات مع ممثلى كافة الجهات المعنية أسفرت عن البدء بتطوير المرحلة الأولى من الطريق بداية من المدخل الشمالي للمدينة وحتى مدخل منطقة المعصرة فى الاتجاه الموازي تزامنا مع القيام بتطوير المداخل الرئيسية للمدينة لجعلها منطقة جذب للاستثمارات المتنوعة .

ولفت رئيس جهاز 15 مايو إلى أن اتخاذ اللازم لتطوير طريق الأوتوستراد يأتى اتساقا مع التوجيهات الرئاسية برفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على حياة المواطنين وخلق شرايين حيوية تساهم فى تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة.

وكان رئيس جهاز مدينة 15 قد تفقد طريق الأوتوستراد بحضور اللواء عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب وممثلو محافظة القاهرة والهيئة العامة للطرق والشركة الوطنية للطرق و المهندس محمد الكرداني نائب رئيس الجهاز والمهندس حميد فهمي مدير إدارة الطرق ومحمد حسين مدير مركز المعلومات والمهندس ربيع حمدون رئيس مجلس أمناء المدينة ووكيله المهندس أشرف حربي لمناقشة الاستعدادات اللازمة بشأن أعمال تطوير الطريق .