للبنات والشباب .. سعر أصغر سيارة في مصر

يبحث الكثير من الشباب والفتيات عن سيارة صغيرة الحجم بتصميم أنيق، تساعد على سهولة الاصطفاف مع تلبية احتياجات التنقل، وتعتبر السيارة فيات 500 موديل 2022 واحدة من أصغر الاصدارات المقدمة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشهيرة.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أبرز مواصفات السيارة فيات 500 2022 واحدث اسعارها.

السيارة فيات 500 موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة فيات 500 موديل 2022

الفئة الأولى PANORAMA موديل 2022 تقدم بسعر رسمي 470 ألف جنيه، بينما تأتي الفئة الثانية CABRIO بسعر رسمي يقدر بـ 525 ألف جنيه.

السيارة فيات 500 موديل 2022

ابرز مواصفات السيارة فيات 500 موديل 2022

تستغرق السيارة فيات 500 موديل 2022 مدة زمنية قدرها 10.5 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، مع القدرة على إنتاج 100 حصانا.

السيارة فيات 500 موديل 2022

وينتج محرك السيارة عزم اقصى للدوران 131 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر.

السيارة فيات 500 موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة فيات 500 موديل 2022 إلى 182 كيلومتر في الساعة، مع امتلاك السيارة للعديد من التجهيزات مثل مكابح مانعة للانغلاق، وخاصية التوزيع الإلكتروني للفرامل، بالاضافة إلى منظومة السوائد الهوائية الخاصة بالحماية.

السيارة فيات 500 موديل 2022

وتضم السيارة فيات 500 موديل 2022 مساحة تخزين تسع 269 لتر للحقيبة الخلفية، وقاعدة عجلات بطول 2300 مم، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، مع جنط رياضي بتصميم مميز، ومصابيح اقرب للدائرية، مع مفهوم ثنائي الابواب.