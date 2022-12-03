عضو "تضامن النواب" في يوم ذوي الإعاقة: "يرفعون اسم مصر عاليا"

تقدمت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الإجتماعي، بالتهنئة للأشخاص من ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة الذي يوافق يوم ٣ ديسمبر من كل عام.

وثمّنت عضو لجنة التضامن الإجتماعي فى بيان صحفى، جهود الدولة في دعم ذوي الإعاقة وحرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكينهم في شتى المجالات ورعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأضافت النائبة هند حازم حبيب، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وهو يولي ذوي الإعاقة اهتماما خاصا وظهر ذلك في العديد من المبادرات الرئاسية التي تهم ذوي الإعاقة والعمل علي إشراكهم في الحياة السياسية وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لهم وتمثيلها تمثيلا مشرفا في المجالات المختلفة.

وأكدت عضو تضامن النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن تخصيص عام 2018 ليكون عام لذوي الإعاقة في مصر، بالإضافة الي إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان 11 سبتمبر 2021 وإنشاء المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم بالإضافة إلي تقديم الأجهزة التعويضية وإجراء العمليات على نفقة الدولة بالإضافة إلي تقديم العديد من الخدمات لذوي الإعاقة بالصورة اللائقة.

وأشارت “حبيب” إلي أن ذوي الإعاقة دائما ما يضربون أروع الأمثلة في تحقيق الإنجازات بمختلف القطاعات الرياضية والفنية والأدبية وغيرها من المحافل ويرفعون اسم مصر عاليا، مؤكدة أن الإعاقة ليست في الجسد ولكن الإعاقة تتمثل في الاستسلام والركون وعدم التحدي وإثبات الذات.

واختتمت عضو مجلس النواب بيانها، مؤكدة إنه بهذه المناسبة وجب التأكيد علي أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل علي تقديم الخدمة لذوي الإعاقة بالصورة اللائقة، كما أن هناك عدد من المطالب التي تهم ذوي الإعاقة والتي يتم العمل عليها حاليا من أجل توفير حياة كريمة لجميع ذوي الإعاقة في كل مكان علي أرض الوطن.