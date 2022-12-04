مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم باقي منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 .

ويلعب منتخب فرنسا حامل اللقب أمام منافسه بولندا اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة

كما يواجه منتخب انجلترا منافسه السنغال اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء

ونجح منتخب فرنسا في التأهل الي دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بعد صدارة ترتيب المجموعة علي حساب استراليا وتونس والدانمارك

بينما احتلت بولندا المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف الارجنتين وعلي حساب المكسيك والسعودية

في حين ان منتخب انجلترا حل في المركز الاول علي حساب امريكا وايران وويلز في المجموعة الثانية اما السنغال فنجحت في التأهل لدور الـ 16 بعد احتلال المركز القاني في المجموعة الاولي خلف هولندا .

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة



فرنسا vs بولندا – 5 مساء - قناة beIN Sports HD 2 Max



إنجلترا vs السنغال – 9 مساء - قناة beIN Sports HD 1 Max

