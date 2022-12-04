الموت يغيب آخر حبات الموهوبين|قلب مفيد فوزي يخذله وينهى قصة عشقه للميكرفون

فقد الوسط الصحفي والإعلامي المصري اليوم الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي، حيث توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع طويل من المرض وخضوعه لعملية تركيب دعامة وقسطرة في القنوات المرارية.

وفاة الإعلامي مفيد فوزي

وكان مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أعلن خبر وفاة الكاتب الصحفى، مفيد فوزي، عبر حسابه على تويتر.

وكتب مصطفى بكرى، قائلا:" وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناه مع المرض، حيث امضي مايقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصه ، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان".

ومن جانبها، أعلنت الكاتبة الصحفية حنان نجلة الإعلامي الكبير الراحل مفيد فوزي، موعد جنازة وعزاء والدها، وكتبت حنان عبر خاصية ستوري لحسابها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "بابا سافر السما عند ربنا.. صلاة الجنازة على روحه الطيبة اليوم الأحد الساعة 12 ظهرًا في كنيسة المرعشلي بالزمالك، والعزاء غدًا الإثنين الساعة السادسة، في قاعة كنيسة المرعشلي بالزمالك".

ويشار إلى أن الإعلامي الكبير مفيد فوزي كان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة.

كما سبق وتعرض الإعلامي الكبير مفيد فوزي لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.

أهم محطات الراحل مفيد فوزي

يعد الراحل مفيد فوزي ، واحد من أهم الإعلاميين والصحفيين ولها تاريخ كبير في العمل الإعلامي والصحفي.

، واحد من أهم الإعلاميين والصحفيين ولها تاريخ كبير في العمل الإعلامي والصحفي. ولد فوزي في عام 1933 بمحافظة بني سويف، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي وتحديدا داخل أروقة ماسبيرو.

سبق له العمل صحفيا بمجلة صباح الخير، كما قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية في عدد من الدول العربية.

تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل في الصحافة منذ ذلك التاريخ ثم انتقل منها للعمل التلفزيوني.