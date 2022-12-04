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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الوادى الجديد يشارك طلاب المدارس مهرجان التسوق

شارك الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادي الجديد، رافقه مدير عام الشئون التنفيذية، اليوم الأحد، تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بمدرسة المروة الابتدائية بالخارجة، مهرجان التسوق، والذي جرى تنفيذه بالتنسيق مع التعليم الابتدائي وتوجيه الصفوف الأولى بالمديرية والإدارة التعليمية، وإدارة المدرسة وأولياء الأمور. 

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن المهرجان جاء تطبيقًا لأحد دروس متعدد التخصصات (المقصف المدرسي)، بهدف صقل وتنمية مهارات التلاميذ بفنون البيع والشراء، فضلًا عن الأمانة واحترام المهن المختلفة.

وشهد المهرجان تفاعلًا منقطع النظير من التلاميذ، والذى أمدهم بكل ما يلزم لفهم الدرس بطريقة سلسلة وبسيطة. 

ووجّه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل للإبداع والابتكار في تنفيذ العديد من الأفكار الشيقة، التي من شأنها توفير بيئة تعليمية مناسبة أمام التلاميذ لقضاء وقت سعيد.

وأكد على الدور الهام للإشراف اليومي بالمدرسة لتحقيق النظام أثناء دخول وخروج الطلاب وبين الحصص الدراسية خلال اليوم الدراسي.

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وفي دات الشسياق ترأس الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية وفقًا لإعلان الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد.

وتشمل المقابلات، اليوم، المتقدمين من إدارات الداخلة وبلاط والفرافرة التعليمية.

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