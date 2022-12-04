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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف بالشباب والرياضة.. اعرف التخصصات المطلوبة والشروط

وظائف
وظائف

يسعي العديد من الشباب إلى إيجاد وظائف جيدة تضمن لهم راتب مادي جيد، وعليه تعلن الإدارة العامة للمبادرات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن  فرص عمل ووظائف شاغرة باستمرار.


وظائف الشباب والرياضة

وتتضمن فرص عمل الشباب والرياضة، إطلاق يوم توظيف لشركة خاصة أعلنت عن حاجتها لعدد من التخصصات التى تتناسب مع الشباب.

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وتتضمن التخصصات  المطلوبة وفق أعلان وزارة الشباب والرياضة مايلي:

- أعلنت الشركة عن حاجتها لمحاسب (مؤهل عال)

- كما يمكن للراغبين فى فرصة عمل كمدير فرع حلواني ومطاعم (مؤهل فوق المتوسط) التقديم على فرص عمل

- كما تتضمن التخصصات المطلوبة كاشير (مؤهل فوق المتوسط)

- كما أعلنت الشركة عن حاجتها لويتر (مؤهل فوق المتوسط)

- الحاجة أيضا إلى مساعد مدير (مؤهل متوسط)

- الحاجة إلى عضو فريق (مؤهل متوسط)

- الحاجة إلى مساعد شيف (مؤهل المتوسط)

- الحاجة إلى دليفري (مؤهل المتوسط)

- كما أعلنت الشركة الحاجة إلى ديسبتشر (مؤهل المتوسط) وأيضا  استيوارد (بدون مؤهل)

شروط وظائف الشباب والرياضة

وتتضمن شروط وظائف الشباب والرياضة مجموعة من النقاط للراغبين التقديم على الوظائف المتاحة والتى من بينها:-

- تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون الحد الأقصى للسن 38 سنة

- كما يشترط التفرغ التام

- كما يشترط تحديد موقف الجيش للذكور

- أماكن العمل القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)

مميزات وظائف الشباب والرياضة

توفر وظائف الشباب والرياضة مجموعة من المميزات إلى الملتحقين بالعمل فى الشركات والتى من بينها :-

- راتب مميز حسب كل وظيفة والخبرة

- فرصة ترقيات للمتميزين

- كما يمكن أن يحصل الملتحق شنطة سلع غذائية كل شهر

- تقدم الشركة حافز ربع سنوي

- تأمين صحي - تأمين اجتماعي.

طريقة التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة

ويمكن للراغب فى التقديم فى وظائف الشباب والرياضة ملئ الاستماره والتسجيل على منصة توظيف مصر وحضور اليوم التوظيفي يومي الأربعاء  الخميس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساءا.

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وتأتي فرص العمل التى أعلن الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر .

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