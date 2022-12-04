محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج حملات التموين في الرقابة على المخابز والأسواق

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية واستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في المدة من 26 نوفمبر الماضي إلى 2 ديسمبر الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير، الذي أعده المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة ، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 139 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 20 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 44 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 18 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، ومحضرا لعدم وجود ميزان، 24 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 18 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 5 محاضر للتصرف في 26 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، وذلك بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، و3 محاضر ضد تجار لقيامهم، بتجميع 12جوال دفيق مدعم، ومحضرا لتجميع خبز بلدي بغرض بيعه بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، حيث تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر للبدالين بنسبة 25٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، ومحضرين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، و3محاضر لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

فيما قامت مديرية التموين بتوفير وتوزيع 150 طن أرز على منافذ التوزيع والمعارض بدائرة المحافظة، وذلك لسد احتياجات المواطنين من الأرز، في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 4 محاضر ضد مسئولي مخازن مواد غذائية لحيازة سلع غير معلومة المصدر والتحفظ على 300جوال دقيق فاخر زنة 25كجم، و3 أطنان أرز، و100كرتونة سناكس ومقرمشات، و200كجم سكر ناقص الوزن، و5 محاضر لإدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بينما تم تحرير محضرا لأحد تجار الأسمدة والكيماويات لحيازة وبيع أسمدة مدعمة والمخصصة للجمعيات الزراعية، وضبط 30جوال أسمدة اليوريا المدعم، بالإضافة إلى 12 محضرا لعدم وجود شهادات صحية بمحلات الجزارة، و 14 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، بجانب سحب 4 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة، وتحرير محضرين بمستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، والغلق أثناء أوقات العمل الرسمية، كما تم ضبط 3 طلمبات الرصيف، تعمل في مجال تمويل السيارات بالمواد البترولية بدون ترخيص، وتم ضبط 600 لتر سولار، 200 لتر بنزين80 وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية.