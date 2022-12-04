الحكومة الأوكرانية: انطلاق ثاني سفينة حبوب إلى إفريقيا ضمن مبادرة كييف

أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم الأحد، انطلاق ثاني سفينة مُحملة بالقمح متوجهة إلى إثيوبيا عبر ممر الحبوب، وذلك ضمن مبادرة أوكرانيا الإنسانية لدعم الدول الفقيرة بالحبوب.

وأشارت الوزارة في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إلى أن "السفينة الثانية المُحملة بـ30 ألف طن من القمح تم إرسالها إلى إثيوبيا، ضمن برنامج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة".

وأضافت الوزارة أنه يتم حاليا تعبئة سفينتين أخريين في ميناء كورنومورسك، حيث ستقومان بتسليم 55 ألف طن من المساعدات الغذائية، وبشكل رئيسي القمح إلى الصومال والسودان.

يذكر أن السفينة الأولى التي كانت تسمى "نورد فيند"، وصلت ميناء جيبوتي، أمس السبت، مُحملة بنحو 25 ألف طن من القمح الأوكراني، على أن يتم تسليم الشحنة إلى مواطني إثيوبيا.

ولفتت الوكالة إلى أنه في غضون يومين أرسلت موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود 9 سفن تحمل 336 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرة إلى أنه منذ بداية تنفيذ صفقة الحبوب، تلقى العالم 13 مليون طن من المواد الغذائية الأوكرانية.