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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مرور أكبر حاملة حاويات

أسامة ربيع: 94% من سفن العالم تستطيع عبور قناة السويس

قناة السويس
قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل وكواليس عبور أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم.

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وأضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن قناة السويس تشهد عبورة أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم، متابعا أن لولا قناة السويس الجديدة والتعميق الذي تم بالقناة القديمة لما تمكنا من استقبال هذه السفينة الضخمة.


وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن :"مكنش ينفع تعدي الأحمال دي من عندنا قبل كده، وقناة السويس الجديدة، والتعميق اللي اتعمل ساعد على استيعاب مثل هذه السفن".

 

زيادة 16% عن نوفمبر من العام الماضي في عبور القناة


وفي السياق نفسه أشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن زيادة 16% عن نوفمبر من العام الماضي في عبور القناة، مؤكدا أن 94% من سفن العالم تستطيع عبور قناة السويس.

 

 

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