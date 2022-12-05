المرادي لوحدي.. حسن الرداد يؤدي مناسك العمرة لوالدته الراحلة| شاهد

حرص الفنان حسن الرداد على تأدية مناسك العمرة لوالدته وتوجيه رسالة مؤثرة لها، وذلك من خلال حسابه الرسمي على“إنستجرام”.

كتب حسن الرداد: “النهاردة عيد ميلاد أمي الغالية و الحمدلله عملت لها عمرة فى عيد ميلادها، اكتر سفرية كنا بنسافرها مع بعض ،بس الغريب انى كنت ناوى اعملها العمرة اثناء تواجدي فى السعودية و مش عارف هروح اى يوم عشان ظروف الشغل لكن سبحان الله ربنا يسر الامور ان اليوم اللى اعرف اعمل العمرة فيه يبقى يوم عيد ميلادها".

وتابع قائلاً: “و الحاجة التانية انى خليت حد يصورني صورة بعد ما خلصت العمرة و الصدفه برضه اني كنت بتصور فى نفس المكان اللى كنا متصورين فيه مع بعض بس الفرق إن المرة دى انا لوحدي”.

كما أضاف: “الله يرحمك يا أمي و يدخلك فسيح جناته إن شاء الله يا نور عينى و قلبى أسألكم الدعاء لأمى السيدة فادية الرداد”.

يذكر أن رفض الفنان حسن الرداد تأكيد أو نفي خبر حمل زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، رغم ظهورها بشكل ملفت أكثر من مرة مؤخرا، وظهور علامات اقتراب الولادة عليها.

وقال حسن الرداد في تصريحاته له مع et بالعربي أثناء تواجده على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ردا على سؤال حقيقة حمل زوجته مرددا ثلاث مرات:" ربنا يسهل".

ورغم عدم تأكيد حسن الرداد خبر حمل إيمي سمير غانم بالكلمات إلا أن ملامح وجهه وطريقته في التعبير ردا على السؤال كانت إيجابية، خاصة في ظل عدم تمكنها من حضور المهرجان معه.