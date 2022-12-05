استضافة نجوم مسلسل Game of Thrones.. أهم الأنشطة والمؤتمرات في معرض جدة للكتاب

ايام قليلة و تنطلق فعاليات "معرض جدة للكتاب 2022"، خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر، وذلك ضمن مبادرة "معارض الكتاب"، إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة، التي تعمل من خلالها على التوسّع في إقامة معارض الكتب في المملكة.

ينطلق المعرض الخميس بمشاركة 900 دار نشر و400 جناح معرفي وتثقيفي، فضلاً عن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، الذي يضم عدداً من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات، وورش عمل وندوات، وأمسيات شعرية، إضافة إلى عروض مسرحية، وورش تعليمية وتدريبية للأطفال.

يستضيف المعرض ضمن برنامجه الثقافي نجوم مسلسل "صراع العروش" مثل إيان مكولني، وجيروم فلين، وتوم لاشيها، في أمسية بعنوان "خلف كواليس صراع العروش".

تحيي الفنانة اللبنانية ولاء الجندي أولى الحفلات الغنائية في المعرض في 10 ديسمبر الجاري، فيما تحضر أيضاً فرقة عائلة طارق العربي، في 15من الشهر ذاته.

كما تحلّ الفنانة المصرية يسرى ضيفة على إحدى الندوات بعنوان "صورة المرأة العربية في الأعمال الدرامية".

ويشارك الكاتب سمير عطا الله وحازم صاغية في ندوة بعنوان "ما لم تقله المقالة"، ويحيي الشاعر اللبناني شوقي بزيع أمسية شعرية مع الدكتور الشاعر أحمد قران. كما تُعقد عدة ندوات حول المجلات الثقافية، والكتب الرقمية، والفنون.

في الجانب المسرحي، تقام ندوة بعنوان "لماذا لا تصمد مسرحياتنا المحلية أمام شبّاك التذاكر"، يشارك فيها الفنان السعودي راشد الشمراني، والمخرج رجا العتيبي، والفنان خالد الحربي، ويديرها الباحث المسرحي ياسر مدخلي.

يتزامن المعرض مع انعقاد مؤتمرين، الأول في مجال الخيال العلمي بتاريخ 8 و9 ديسمبر، يسلّط الضوء على الإمكانات غير المستغَلة للخيال العلمي، ويستهدف توعية الجمهور بأبرز جوانب الخيال العلمي ومجالاته.

ويخصص المؤتمر جداريتين تفاعليتين، الأولى تبرز الاختراعات البشرية المستوحاة من أدب الخيال العلمي، والثانية مخصصة لتاريخ الخيال العلمي، وفيها أهم أعمال أدب الخيال العلمي منذ نشأته، وأبرز الإسهامات العربية فيه.

يعقد المؤتمر الثاني في 10 ديسمبر، ويتناول النشر الرقمي وعدداً من القضايا المحورية في هذا المجال، ويستضيف عدداً من الكتّاب والمؤلّفين ممن يتمتعون بالخبرة في هذا المجال.