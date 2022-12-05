منتخب سيف المبارزة عمومي يغادر إلى كندا للمشاركة فى كأس العالم

غادرت صباح اليوم بعثة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة عمومي "رجال" من مطار طشقند متوجهة إلى كندا، للدخول فى معسكر مغلق لمدة ثلاثة أيام، وذلك من أجل الاستعداد الجيد لبطولة كأس العالم.

من المقرر أن تقام البطولة كأس العالم للعمومي رجال، في مدينة فانكوفر بدولة كندا خلال الفترة من 8 ديسمبر حتى 11 من نفس الشهر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب الرجال 5 لاعبين وهم:" أحمد السيد ومحمد السيد ومحمود السيد و محمود محسن ومحمد ياسين" ، بقيادة فنيا د. السيد سامي، وتأهيل و إصابات د. احمد مصطفى.

وتأتي مشاركة المنتخب ضمن خطة الإعداد لتأهيل المنتخب واللاعبين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن منتخب مصر لسيف المبارزة للشباب حقق الميدالية الذهبية بكأس العالم في منافسات الفرق، والتي تستضيفها طشقند عاصمة أوزبكستان في الفترة من 3 حتى 4 ديسمبر .

وكما أحرز يوسف شامل برونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة في منافسات الفردي.