وزير السياحة: الدولة تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالقطاع

قال الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن صناعة السياحة مهمة جداً للاقتصاد، والدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم المنظومة التي تسير في المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المنشودة.



وأضاف عيسى: "قطاع الآثار من القطاعات المهمة جدا، ونؤكد أهمية الآثار المصرية لمصر والعالم كله، ونقوم بمسئولياتنا في هذا الموضوع، ومصر غنية بمقوماتها السياحية وآثارها".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اليوم، للاستماع إلى الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار بشأن خطة الوزارة فيما يخص قطاع الآثار في المرحلة القادمة.

وتابع الوزير للنواب: "كل النقاط التي أثيرت في الاجتماع ستكون موجودة بالفعل في ال14 مسار عمل، ومن ضمنها ثقافة تعامل المصريين مع الأثر والسياح، ومنها الهرم، وأهمية ملف الوعي في هذا الموضوع، والمصريون يشعرون بأهمية الأمر".



ولفت عيسى، إلى أن المتحف الكبير تجربة فريدة من نوعها ولكنه جزء من كل، لافتا إلى أهمية المتاحف ودورها الثقافي، وأكد أهمية استدامة التمويل اللازم للإنفاق.

وأشار الوزير إلى أن التجربة السياحية في منطقة الأهرامات ستتحسن، وأن تطوير وتنمية هذه المنطقة أمر مهم.