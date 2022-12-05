رئيس الوزراء الأردني: خزينة المملكة لا تمتلك ترف دعم المحروقات

قال بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني أنهم سيقومون بعكس السعر الدوري لأسعار المشتقات النفطية صعودا وهبوطا، وأضاف قائلا: خزينة الدولة لا تمتلك ترف دعم المحروقات.

وذكر الخصاونة خلال مداخلة في الجلسة التشريعية اليوم الاثنين والتي ناقشوا فيها رفع أسعار المشتقات النفطية، أن الحكومة الأردنية دعمت المحروقات العام الماضي بمبلغ وصل إلي 550 مليون دينار، ولا يوجد إمكانية أن تقوم بذلك هذه العام لأنها لا تمتلك المال.

وأضاف رئيس الوزراء الأردني أنه بدعم المحروقات سترتفع المديونية و يزداد عجز الموازنة، وذكر أن حكومته تشخص الواقع، وذكرت أن الفارق بين الإيراد العام بالوعاء الضريبي المرتفع؛ وما بين الإنفاق في العام الأساسي بالأردن تشكل فاتورة أجور70% منه هو ملياران تستدينهما الحكومات لتغطية الإنفاق الأساسي.