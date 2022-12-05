إغلاق 4 أكاديميات تعليمية ومنشآت غير مرخصة في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمواصلة الحملات التفتيشية والرقابية والمرور الميداني، على عدد من المنشآت والأكاديميات والتأكد من سلامة موقفها ومدى وجود تراخيص بها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قاد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة، بمدينة المنيا، لمراجعة عدد من تراخيص الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك.

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع مركزين تعليميين وحضانتين للأطفال غير مرخصين.



كان محافظ المنيا قد وجه بإغلاق وتشميع أكاديمية تعليمية غير مرخصة تروج لإعلانات مضللة وتدعى منحها شهادات معتمدة للطلاب تحت مسمى "خدمات طبية".

كما تابع نائب المحافظ تنفيذ قرار المحافظ بإغلاق وتشميع وحدة حضانات للأطفال المبتسرين في مركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، وذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي، لقيام أحد العاملين بالحضانة من منتحلي مهنة التمريض بعمل يهدد حياة أحد الأطفال.

وأعلن محافظ المنيا عن تلقي تقارير من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول جهود لجنة الضبطية القضائية، في مداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعددها 11 كيانا حتى الآن، وتدّعي منح شهادات مُعتمدة في تخصصات (إدارة الأعمال، والمساحة والإنشاءات الهندسية والحاسب الآلي والتحاليل الطبية والخدمات الطبية والأزياء والتصميم)، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.