الدولار الأمريكي يحافظ على ثباته بسبب رهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة

حافظ الدولار الأمريكي على ثباته أمام نظرائه الرئيسيين اليوم الثلاثاء، بعد أكبر ارتفاع له في أسبوعين بعد بيانات الخدمات القوية في الولايات المتحدة التي عززت الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعًا مؤخرًا.

ارتفع الدولار الأسترالي من أدنى مستوياته في أسبوع واحد تقريبًا بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة للمرة الثامنة في عدة أشهر ، مع بيان مصاحب كان أقل تشاؤمًا قليلاً مما توقعه المشاركون في السوق.

تداول مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين - عند 105.27 في التعاملات الآسيوية ، مستقرًا بعد ارتفاع يوم الاثنين بنسبة 0.7 ٪ ، وهو الأكبر منذ 21 نوفمبر.

وقد انخفض إلى 104.1 للمرة الأولى منذ 28 يونيو حيث واصل التجار كبح جماح الرهانات على تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي القوي.

ومع ذلك ، فقد عكس مساره لاحقًا حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي لمعهد إدارة التوريد (ISM) بشكل غير متوقع ، مما يشير إلى أن قطاع الخدمات ، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي ، ظل مرنًا.

تقرر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة السياسة في 15 ديسمبر. يتوقع التجار حاليًا ارتفاعًا بمقدار نصف نقطة إلى نطاق السياسة 4.25-4.5٪ ومعدل فائدة أعلى بقليل من 5٪ في مايو.

قال بارت واكباياشي ، مدير فرع في شارع ستيت ستريت في طوكيو: 'لقد تحرك الدولار حقًا في جميع المجالات'.

وأضاف 'أعتقد أنه كان هناك بعض مراكز البيع على المكشوف للدولار ، وكانت جميع البيانات الاقتصادية الليلية من الولايات المتحدة قوية للغاية وتشير إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد. سيرفعون أسعار الفائدة طالما أظهرت البيانات أنهم بحاجة إلى ذلك.'

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بأكبر قدر منذ 20 أكتوبر بين عشية وضحاها ، حيث أرسلت زوج الدولار والين الحساس للعائد بنسبة 1.83٪ إلى 136.835. استمر الدولار في الارتفاع يوم الثلاثاء ، مع الين عند 136.94.

واستقر اليورو أيضًا بعد انتعاش طفيف مبكرًا ، عند 1.0492 دولار بعد انخفاض بنسبة 0.46٪ خلال الليل. تعافى الجنيه الاسترليني 0.16٪ إلى 1.22035 دولار بعد تراجع يوم الاثنين بنسبة 0.88٪.

ارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.6٪ إلى 0.6738 دولار ، متراجعًا عن بعض التراجع بنسبة 1.4٪ بين عشية وضحاها بعد أن قال بنك الاحتياطي الأسترالي إنه ليس في مسار محدد مسبقًا لتشديد السياسة لكن التضخم لا يزال مرتفعًا. كان المستثمرون يترقبون علامات توقف في التشديد بعد أن هدأ التضخم بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات بنسبة 3.1٪ ولن يجتمع مرة أخرى حتى فبراير.

قال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس للسمسرة في بريزبين: 'بينما تحدث بنك الاحتياطي الأسترالي عن توقف مؤقت علنًا ، فقد لا نكون قريبين منه كما اعتقدت في الأصل'.

'ومع توقع بنك الاحتياطي الأسترالي أن يستمر التضخم في الارتفاع وأن يظل إنفاق الأسر قويًا كما كان دائمًا ، فقد يرتفع بنك الاحتياطي الأسترالي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في فبراير ومارس قبل إعادة التقييم.'

لكن في الأيام الأخيرة ، تراجعت سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي عن التفاؤل بشأن تخفيف قيود COVID-19 الخانقة في الصين ، الشريك التجاري الأكبر.

وصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 0.6851 دولار يوم الاثنين ، حيث قالت مصادر لرويترز إن تحول السياسة في بكين حول COVID قد يأتي في أقرب وقت يوم الأربعاء.

قال واكباياشي “قصة الأسبوع الماضي - والتي كانت حقًا محركًا لبيع الدولار - كانت توقعًا لنوع من الراحة من سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا ، وهذا بالطبع له تداعيات هائلة على التجارة العالمية وقضايا سلسلة التوريد التي كان يقود التضخم العالمي”