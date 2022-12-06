بعد صراع مع السرطان .. رحيل الممثلة كريستي آلي وترافولتا ينعاها برسالة مؤثرة

رحلت الممثلة الأمريكية كريستي آلي، خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز 71 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وكانت الممثلة الأمريكية كريستي آلي قد تألقت خلال فترة التسعينيات في المسلسل التلفزيوني الشهير" تشيرز " ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا .

وحصلت

وحصلت الممثلة الأمريكية كريستي آلي عام 1991 على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة، وجائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية، بعد ذلك جائزة إيمي أخرى عام 1994، عن دورها في فيلم ديفيد مازر

وعلق ابن الممثلة الأمريكية كريستي آلي من خلال تغريدة على موقع الغريدات العالمي توتير عن وفاة والدته قائلاً : "بكل حزن نخبركم أن أمنا الرائعة والقوية والمحبة توفيت بعد معركة مع السرطان، الذي تم اكتشافه مؤخرا".

وأضاف " لقد كانت محاطة بأقرب أفراد أسرتها، وحاربت بقوة رائعة، تاركة إيانا ونحن على ثقة بالنسبة لتمتعها الدائم بالحياة، وبالنسبة لأي مخاطر تواجهنا في المستقبل".

بينما نعي ترافولتا الممثلة الأمريكية كريستي آلي على حسابه على تطبيق إنستغرام، معلقا عليها بالقول: "علاقتي بكيرستي كانت واحدة من أكثر العلاقات المميزة في حياتي. أحبك كيرستي. وأعلم أننا سنلتقي مجددا".