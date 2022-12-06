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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يا تلحقه يا متلحقوش.. أحسن سعر لـ Apple iPad بأقل من 10 آلاف جنيه

يا تلحقه يا متلحقوش..أحسن
يا تلحقه يا متلحقوش..أحسن سعر لـ Apple iPad بأقل من 10 آلاف

على الرغم من انتهاء البلاك فريداي إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر ديسمبر احتفالا بالسنة الجديدة، ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على جهاز iPad 10th gen من Apple على موقع Best Buy الأمريكي. 

 

فيقيم موقع BestBuy الأمريكي خصم على تابلت iPad 10th gen للإصدار بقيمة 50 دولار أمريكي ، ليصل سعره بعد الخصم إلى 400 دولار أمريكي (أي حوالي 9800 جنيه مصري تقريبا) .

 

ويمكنك شراء التابلت عبر هذا الرابط.

 

مواصفات جهاز تابلت iPad 10th Gen

 

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، يتميز الجيل العاشر من iPad، بشاشة مسطحة كبيرة بقياس 10.9 بوصة، من نوع Liquid Retina، تبلغ دقتها 2360×1640 بكسل مع مستوى سطوع قدره 500 شمعة.

 

ويمتاز iPad ، بأداء أسرع مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بفضل معالج A14 Bionic من آبل، مع وحدة معالجة مركزية سداسية النواة ووحدة معالجة رسومات رباعية النواة ومحرك عصبي ذي 16 نواة.

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ويتوفر الجيل العاشر من iPad، في تصميم نحيف تبلغ سماكته 7 مليمتر، ووزن خفيف يبلغ 477 جرام، ويتميز iPad Air (2022) مع حساس بصمة في زر جانبي، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل iPadOS 1.

 

وزودت آبل الجيل العاشر من iPad ، بكاميرات محدثة من بينها كاميرا أمامية واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، لمكالمات الفيديو وصور السيلفي، إلى جانب كاميرا رئيسية خلفية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بالإضافة إلى منفذ شحن من النوع USB-C، كما يدعم الجهاز اللوحي الجيل الأول من قلم آبل الالكتروني Apple Pencil، كما قامت شركة آبل بتزويد جهاز آيباد الجديد بلوحة مفاتيح ماجيك Magic Keyboard Folio، والتي يتم توصيلها مغناطيسيا بالجهاز، وتشتمل على مسند ولوحة تحكم.

 

ويأتي تابلت iPad، متوفرا باللون الفضي والأزرق والوردي والأصفر، في إصدارين بسعة 64 جيجابايت و 256 جيجابايت، بالإضافة إلى طراز يعمل بشبكة الجيل الخامس 5G، إلى جانب طراز اخر يدعم شبكة Wi-Fi 6 التي توفر اتصالات أسرع من ذي قبل

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