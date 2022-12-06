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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة حول تنظيم الاسرة ودعم الصحة الإنجابية في سمالوط بالمنيا

ندوة عن القضيه السكانية
ندوة عن القضيه السكانية بسمالوط

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود وحدة السكان في تنظيم العديد من الفعاليات والحملات والندوات التوعوية التي تستهدف ضرورة تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة وضع القضية السكانية من أولويات الملفات التي تسعي الدولة للعمل عليها.

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وفى هذا السياق، نفذت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، ندوة بعنوان "مسئولية الرجل تجاه تنظيم الاسرة ودعم الصحة الإنجابية" بمدينة سمالوط وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ووحدة السكان بمجلس مدينه سمالوط.

استهدفت الندوة التوعية الشاملة للرجل والمرأة على حد سواء فيما يتعلق بتحمل المسؤولية تجاه الاسرة وقضايا تنظيم الاسرة واهمية دور الرجل في اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن للعمل على الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم جهود التنمية.

وقال الدكتور رضا فاروق مدير عام وحدة السكان بالمحافظة إن تلك الندوات تأتى في اطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، لافتاً الى ان الوحدة مستمرة في تنفيذ الندوات وفقاً لخطة زمنية محددة على مستوى جميع مراكز المحافظة ضماناً للوصول إلي أكبر عدد من المواطنين وتقديم التوعية لهم.

تناولت محاور الندوة تثقيف وتنمية معارف كل من الرجال والنساء كشرط ضروري لتحقيق المشاركة وفوائد تنظيم الأسرة والتي منها " تعزيز فرص التعلّم والعمل للمرأةـ الحفاظ على صحة الطفل ـ الحد من مشاكل الحمل التي تتعرّض له النّساء خاصة الصغيرات منهن ـ التقليل من المخاطر المرتبطة بالحمل للنساء الكبيرات بالسن ـ التقليل من الوفيات الناجمة عن الإنجاب المبكر تنظيم حجم الأسرة". 

المنيا سمالوط محافظ المنيا اللواء هشام إهتمام القيادة السياسية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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