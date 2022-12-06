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رئيس التحرير
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أخبار البلد

فرص عمل جديدة براتب يتجاوز 4000 جنيه.. اعرف الشروط والمزايا والتفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة تضمن له راتب مادي فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم أجمع وعليه تسعي الوزراءات من خلال عدد من المبادرات إلى تقديم وظائف شاغره.

فرص عمل جديدة للشباب

 أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عبر اليوم التوظيفي لاحدي الشركات عن فرص عمل جديدةفي العديد من التخصصات التى تناسب  الشباب.

وجاءت تفاصيل فرص عمل وزارة الشباب والرياضة الحاجة إلى عدد من المهن والتخصصات والتي تتضمن مايلي: -

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- تتضمن أعلن وظائف الشباب والرياضة الحاجة إلى عمال مخازن (من سكان العبور أو من المحافظات لتوافر السكن والوجبات)

-  سوبر فايزر للفروع

- قصاص شاورما

-  مساعدين شيفات (خبرة من 3 الى 5 سنوات)

-  شيف فول وطعمية (خبرة من 3 الى 5 سنوات)

- شيفات سخن (شرقي وغربي)

- كابتن اوردر (خبره بمجال المطاعم)

-  ويتر (خبره وبدون بمجال المطاعم) نقبل طلاب المنازل فقط والخريجين

- استيورد (خبرة و بدون) طلاب منازل وخريجين

- امن ادارى (مؤهل متوسط) وأيضا مساعد امين مخزن


شروط فرص عمل الشباب والرياضة

ويمكن للراغب التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة الاضطلاع على الشروط المطلوبه لشغل الوظائف والتي تتضمن مايلي:  

- أن يكون سن المتقدم من 18 سنة الى 40 سنة

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد

-أماكن العمل تشمل وسط البلد – مصر الجديدة

مميزات وظائف الشركات

يحصل المتقدم للوظيفة على مجموعة من المتميزات مثل راتب حسب الخبرة والذي يترواح من 2200 إلى 4350 حسب كل وظيفة داخل المطعم.

توفر الشركة نسبة (كابتن اوردر - ويتر) بالإضافة إلى وجبةكما أن عدد ساعات العمل 8 ساعات باستثناء الأمن 12 ساعه منهم الراحه وثلاث وجبات ووجود تأمين طبى - تأمين إجتماعي

وفيما يخص الامتيازات الأخري يحصل الملتخق بالك الوظائف على يوم إجازة فى الاسبوع، وأيضا إجازات سنوى وبدل راحات، كما يوجد سكن للمغتربين.

طريقة التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة التوجه إلى اليوم التوظيفي 163 شارع الحجاز أو محطة مترو هليوبوليس والذي يعقد الإثنين 12 ديسمبر 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءا.

 يمكن للراغبين في التقديم  التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر .

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وتأتي فرص العمل التى أعلن عنها وزارة الشباب والرياضة فى إطار مبادرة اليوم التوظيفي المفتوح ، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

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