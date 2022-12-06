عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ابن حسن يوسف يشن هجوماً نارياً على حسين فهمي .. محمد علي رزق يستقبل مولودا

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

نجل حسن يوسف يفتح النار على حسين فهمي بسبب والده

شن عمر نجل الفنان حسن يوسف، هجوما على الفنان حسين فهمي بصفته رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 44 ، والتي انتهت من أسابيع ماضية .

وجاء هجوم عمر حسن يوسف على الفنان حسين فهمي ، بحسب تصريحات نسبها الاول الى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، عن عدم دعوة والده للمهرجان .

محمد علي رزق يستقبل مولوده يحيي .. شاهد

أعلن الفنان محمد علي رزق عن استقباله مولوده الجديد “ يحيي ” ، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” .

حيث علق محمد علي رزق قائلاً : بسم الله الرحمن الرحيم {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات…ربنا رزقني و وهبني أحلى هدية في حياتي "يحيى" .. أسأل الله أن ينبته نبتاً حسناً..ويبارك في عمره و صحته..و يجعله ذرية صالحة ، يحيى محمد علي محمد محمد رزق نورت الدنيا و من قبلها حياتي.

داخل طائرة خاصة.. محمد رمضان في وصلة رقص مع مضيفة.. شاهد

شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد رمضان داخل طائرة خاصة، أثناء عودته إلي مصر بعد حفله بالسعودية، ولفت انتباه الجمهور رقصه مع المضيفة على اغنيته السلطان.

ناردين فرج: لا يوجد جزء ثان من الغرفة 207 حتى الآن

أكدت الفنانة ناردين فرج أنها تتمني تقديم جزء ثان من مسلسل الرفة 207، بعد النجاح الكبير الذى يحققه العمل أثناء عرضه فى الوقت الراهن. 

وتابعت ناردين فرج في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: حتى الآن ليس لدي معلومات عن احتمالية تقديم جزء ثان من الغرفة 207 ، فلم نتحدث مع الشركة المنتجة. 

بعد صراع مع السرطان .. رحيل الممثلة كريستي آلي وترافولتا ينعاها برسالة مؤثرة

رحلت الممثلة  الأمريكية كريستي آلي، خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز  71 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وكانت  الممثلة  الأمريكية كريستي آلي قد تألقت خلال فترة التسعينيات في المسلسل التلفزيوني الشهير" تشيرز " ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا .

الفن محمد رمضان مهرجان القاهرة السينمائي نجل حسن يوسف القاهرة السينمائي الفنان محمد رمضان الفنان محمد علي رزق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمى القاهرة السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية| تفاصيل

مع استمرار وقف تسعيره.. أسعار الذهب تواصل الجنون.. وعيار 24 يسجل 2091 جنيها

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر.. فيديو

دافع عن والده بشراسة.. ابن حسن يوسف يعاود الهجوم علي حسين فهمي.. تفاصيل

التعليم تكشف حقيقة تطبيق إجراءات احترازية جديدة في المدارس

انفراجة في أزمة الأرز.. انخفاض كبير خلال أيام والسعر مفاجأة

مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

ترشيحاتنا

ميركل مكبلة اليدين بأصفاد.. حقيقة صورة تداولت علي وسائل التواصل.. شاهد

الأطباء تجتمع بوزير المالية لبحث الفاتورة الإلكترونية.. ماذا حدث؟

صوت وصورة.. إيتو يواجه السجن في قطر بسبب يوتيوبر جزائري.. تفاصيل

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

تصريحات صادمة.. أمريكا تتخذ أولى خطوات التخلي عن أوكرانيا

من داخل مكتب شكاوى المرأة.. شاهد حكاية إحدى ضحايا العنف ورسالتها للفتيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفعاليات المميزة خلال شهر نوفمبر

بتقلد هند عاكف .. جوليا روبرتس ترتدي فستان مرصع بصور نجم شهير

رسالة طالب بكلية الطب لدكتور مادة التشريح تبكي رواد السوشيال ميديا

الأشعة كشفت الحقيقة.. إستخراج موبايل من بطن شاب مسجون ابتلعه منذ شهرين بالمنصورة

فيديو

تسجيلات واعترافات فضحت المديرة.. تطورات التعدي على تلاميذ بحضانة إسكندرية

بشرى حول الأرز قريبا.. سعر الكيلو الحر يسجل 17 جنيها

ماس كهربائي .. ماذا حدث في حريق شقة المنتزه| فيديو جراف

المغرب يتحدى إسبانيا في مواجهة بين الأسود والثيران.. مواعيد مباريات كأس العالم اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ