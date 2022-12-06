أخبار الفن.. ابن حسن يوسف يشن هجوماً نارياً على حسين فهمي .. محمد علي رزق يستقبل مولودا

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

شن عمر نجل الفنان حسن يوسف، هجوما على الفنان حسين فهمي بصفته رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 44 ، والتي انتهت من أسابيع ماضية .

وجاء هجوم عمر حسن يوسف على الفنان حسين فهمي ، بحسب تصريحات نسبها الاول الى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، عن عدم دعوة والده للمهرجان .

أعلن الفنان محمد علي رزق عن استقباله مولوده الجديد “ يحيي ” ، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” .

حيث علق محمد علي رزق قائلاً : بسم الله الرحمن الرحيم {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات…ربنا رزقني و وهبني أحلى هدية في حياتي "يحيى" .. أسأل الله أن ينبته نبتاً حسناً..ويبارك في عمره و صحته..و يجعله ذرية صالحة ، يحيى محمد علي محمد محمد رزق نورت الدنيا و من قبلها حياتي.

شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد رمضان داخل طائرة خاصة، أثناء عودته إلي مصر بعد حفله بالسعودية، ولفت انتباه الجمهور رقصه مع المضيفة على اغنيته السلطان.

أكدت الفنانة ناردين فرج أنها تتمني تقديم جزء ثان من مسلسل الرفة 207، بعد النجاح الكبير الذى يحققه العمل أثناء عرضه فى الوقت الراهن.

وتابعت ناردين فرج في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: حتى الآن ليس لدي معلومات عن احتمالية تقديم جزء ثان من الغرفة 207 ، فلم نتحدث مع الشركة المنتجة.

رحلت الممثلة الأمريكية كريستي آلي، خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز 71 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وكانت الممثلة الأمريكية كريستي آلي قد تألقت خلال فترة التسعينيات في المسلسل التلفزيوني الشهير" تشيرز " ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا .