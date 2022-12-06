توقعات بارتفاع فائدة الفيدرالي الأمريكي.. زيادة في أسعار الذهب عالميا وتراجع للدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت بأكثر من 1٪ في الجلسة الأخيرة مع تراجع الدولار الأمريكي، على الرغم من أن المتداولين ينتظرون المزيد من الإشارات حول توقعات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4٪ إلى 1776.15 دولار للأوقية بحلول الساعة 1133 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4٪ إلى 1788.60 دولار.

أثارت بيانات صناعة الخدمات الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع مخاوف المستثمرين يوم الاثنين وأثارت مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر لفترة أطول مع زيادات قوية في أسعار الفائدة.

ونتيجة لذلك، انخفضت السبائك من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر لتغلق منخفضة بنسبة 1.6٪ مع انتعاش الدولار بعد البيانات.

وقال مايكل هيوسون ، كبير محللي الأسواق في CMC Markets: “لا تزال حركة العوائد والدولار الأمريكي هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب ، مع انخفاض الدعم الرئيسي بالقرب من منطقة 1725 دولارا”.

وأضاف هيوسون “مع اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل ، من المرجح أن يتم تحديد اتجاه الأسعار بشأن كيفية رؤية البنك المركزي الأمريكي للمسار المنزلق لرفع أسعار الفائدة في المستقبل”.