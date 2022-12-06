الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة مراكز الثقافة الإسلامية

أسفرت نتيجة الجولة الثانية في التصفيات الأولية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2022/ 2023م، عن صعود ممثلي مركز الثقافة الإسلامية (مدينتي) بالقاهرة ، ومركز الثقافة الإسلامية ببني سويف للتصفيات النهائية، على حساب ممثلي المراكز الآتية:

• مركز الثقافة الإسلامية (الزقازيق) بالشرقية.

• مركز الثقافة الإسلامية (العاشر من رمضان) بالشرقية.

• مركز الثقافة الإسلامية (مسجد النور) بالعباسية بالقاهرة.

• مركز الثقافة الإسلامية بقنا.

• مركز الثقافة الإسلامية بالسويس.

• مركز الثقافة الإسلامية ببور سعيد.

🔸مع جائزة فردية قدرها خمسمائة جنيه لكل من المتسابقين الآتية أسماؤهم لتميزهم الفردي:

م الاســـــــــــــــم الفرقة المركز

1. محمد عبيد سالم هدية الأولى الزقازيق بالشرقية

2. هدى أحمد محمد أحمد الأولى العاشر من رمضان بالشرقية

3. عادل أحمد عبد الغني علي الثانية النور بالعباسية

4. محمد خالد علي عثمان الأولى النور بالعباسية

5. أحمد علاء الدين محمد علي الأولى قنا