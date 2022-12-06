رغم تراجع سعر الذهب..صورة أول شبكة فضة تثير الاهتمام..هل تلقى رواجا شعبيا؟

بين ارتفاع سعر الذهب أمس الاثنين، وتراجعه اليوم الثلاثاء في مصر، انتشرت صورة أول شبكة من الفضة تطرح حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك”.

تداولت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتعميم فكرة أن تكون “شبكة الفضة” منتشرة من خلال عدة مبادرات خاصة في غالبية محافظات الأقاليم.

وكان من أبرز التعليقات على صورة أول شبكة فضة تثير الاهتمام: “الدهب يتكتب في القايمة وده يتلبس والله والحال يمشي والدنيا تتظبط”، “المهر أو الذهب أكثر حاجة رابحة في مشروع الزواج والمغالاه في المهور موضوع تحدث فيه الكثيرون عبر الأجيال والسنين يتجدد كل حين مع غلاء الأسعار، وليس من الصواب إلغاء الشبكة مثلا، بل الصواب في الاعتدال وأن لا يحمل أحد الطرفين فوق ما يطيق طالما إرتضاه خلقا ودينا لا في المهور ولا في تجهيزات مسكن الزوجية ولا في تجهيزات العروسة”.

تعليقات على شبكة الفضة

وأضاف آخرون من الجنسين: “لا تشددوا فيشدد الله عليكم، يسروا الحلال تؤجروا/ وعموما هذا موضوع شائك من زمان ويمكن أن نقول أن هناك في الزواج شيء اسمه الكفاءة يعني كل واحد يدور على من هم في مستواه ويلبس توبه”، “الإسلام يسر وليس فيه تشدد إلا منا نحنُ نتشدد ويسقط المجتمع ويهوي الشباب والفتيات في المستنقعات والفواحش بسبب قناعة بعض الناس أنه كلما زاد المهر دل على علو قيمة أهل العروسة ومكرمه لها وأهلها ونسينا أن النبي ﷺ قال أقلهن مهرا أكثرهن بركة”.

وتابع آخرون في التعليقات على الشبكة الفضة: “ياريت تتطبق والله وخلي الدهب يتركن في المحلات”، “طيب والله احلى من الدهب بكتير انا عندى الدهب ورمياه مش بلبسه المفروض تبقى الشبكة حاجة رمزية دهب زى دبلة وخاتم مثلا وشبكة فضة زى كده وباقى االدهب يتكتب في القايمه كحفظ حق للبنت”.

رغم تراجع سعر الذهب..صورة أول شبكة فضة تثير الاهتمام..هل تلقي رواجا شعبيا؟



أسعار الذهب اليوم الساعة 7 مساء

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 نحو 1116.5 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 قيمة 1431.5 جنيه للجرام الواحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء عيار 24 نحو 1908.5 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 1670 جنيها للجرام الواحد.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب 1775 دولارا

وكانت أسعار الذهب اليوم الساعة 5 مساء سجلت

سعر الذهب اليوم عيار 21 : 1725 جنيها

سعر الذهب اليوم عيار 24 : 1971.5 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 18: 1478.5 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 14 : 1153 جنيها

جنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 13800 جنيه