اللي جاي أحلى.. رؤوف خليف يهنئ المغرب بالصعود لربع نهائي كأس العالم

هنأ المعلق الرياضي رؤوف بن خليف، المنتخب المغربي بالصعود لربع نهائي كأس العالم، عد الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح.

وغرد خليف من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر: “الله الله الله علي المنتخب المغربي العظيم.. مليار مبروك للشعب المغربي التأهل إلى ربع نهائي كاس العالم.. واللي جاي أحلي”.

وتأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

ركلات الترجيح: سجل صابيري للمغرب، فيما أهدر بابلو سارابيا الركلة الأولى لإسبانيا بتسديده في القائم الأيمن.

وسجل حكيم زياش الركلة الثانية للمغرب، فيما تصدى بونو لجزائية كارلوس سولير.

وأهدر بدر بانون وسيرجيو بوسكيتيس الركلة الثالثة للمغرب وإسبانيا.

وسجل حكيمي رابع ركلات المغرب ليقودهم للتأهل لربع النهائي في إنجاز تاريخي لم يتحقق في تاريخ العرب.