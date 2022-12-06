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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص أنهى حياة جاره بالبساتين

حبس
حبس

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة بالبساتين.

وأمرت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد لقي مواطن مصرعه بعد أن انهال جاره عليه بخنجر ليسقط جثة هامدة إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ، تم ضبط المتهم وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بعرضه على النيابة للتحقيق .

تبلغ للمقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة البساتين من إحدى المستشفيات بإستقبالها مواطن مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعنى بالجسم ، وتوفى أثناء إسعافه على إثر إدعاء مشاجرة .

ووجه اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بسرعه الانتقال والفحص حيث تم التقابل مع نجل عم المتوفى مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى قـرر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الأشخاص مقيم بذات الدائرة بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "خنجر" نتج عن ذلك إصابة المجنى عليه والتى أودت بحياته تم ضبطه والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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