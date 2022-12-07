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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-12-2022 في الكويت

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-12-2022  في الكويت، ينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب في الكويت ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر الدولار وأسعار صرف العملات العربية والأجنبية وأيضًا أسعار الذهب في مصر وفي عدد من الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في الكويت سجل 17.50 دينار كويتي

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 في الكويت سجل 16.04 دينار كويتي

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في الكويت سجل 15.31 دينار كويتي

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في الكويت سجل 13.12  دينار كويتي

سعر الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 14 في الكويت سجل 10.21 دينار كويتي

سعر الذهب اليوم عيار 12

سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 في الكويت سجل 8.75  دينار كويتي

أسعار أوقية الذهب 

أسعار أوقية الذهب  اليوم الأربعاء 544.18 دينار كويتي

أسعار الجنيه الذهب في الكويت اليوم سجل 122.49 دينار

 

اسعار الذهب عيار 2417.50 دينار$56.99
سعر الذهب عيار 2216.04 دينار$52.24
اسعار الذهب عيار 2115.31 دينار$49.87
اسعار الذهب عيار 1813.12 دينار$42.74
سعر الذهب عيار 1410.21 دينار$33.24
سعر الذهب عيار 128.75 دينار$28.50
اسعار أوقية الذهب544.18 دينار$1,772
اسعار جنيه الذهب122.49 دينار$398.94
اسعار كيلو الذهب17,498 دينار$56,990
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