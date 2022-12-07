بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في غالبية البنوك بعد زيادة 3 قروش بالأمس بعد استقرار دام لمدة 5 أيام استمر حتى الاثنين الماضي.

مؤشر الدولار

ارتفع الدولار على المستوى العالمي، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهد الأخضر صعودا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 105.55 ، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

مؤشر الدولار العالمي

ووصلت عقود مؤشر الدولار 105.55 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 104.51، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 104.89 نقطة، وذلك بارتفاع قيمته 0.26 دولار وبنسبة 0.25%.

وكان مؤشر الدولار قد تراجع بقوة على مدار الأيام الماضية على خلفية تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة ، منوها بأن الشهر الحالي قد يشهد رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

وارتفع الدولار من جديد مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عاملين أكثر مما كان متوقعاً في نوفمبر، مما قد يعطي الفدرالي الأميركي حافزاً أكبر لرفع أسعار الفائدة.

ويذكر أن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بقيمة إجمالية 375 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الأخضر ثباتا مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 7 -12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

وشهد سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك العاملة في مصر،، عند مستويات 24.64 جنيه للدولار الواحد.

مؤشر ‎الجنيه المصري

وفي وقت سابق قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار

واستقر الأخضر بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجل أمام الجنيه مستويات 24.60 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الملايين يوميا بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 24.56 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.65 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم التجار والمستوردين، بسعر الدولار بيع وشراء يوميا وكذلك رجال الأعمال، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.54 جنيه للشراء و”24.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، “24.54 جنيه للشراء، “24.59 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي اليوم “24.54 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي “24.59 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح “24.54 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر “24.65 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ويهتم الكثير بـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند “24.54 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند “24.59 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.65 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

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سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.58 جنيه للشراء 24.64 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 24.56 جنيه للشراء، 24.63 جنيه للبيع.