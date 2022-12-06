أخبار العالم | الدولار يحافظ على ثباته .. إندونيسيا تحظر العلاقات المحرمة .. كوريا الشمالية تقصف سواحل جارتها .. مصرع 5 في انفجار بأفغانستان.. وإصابة 33 في كولومبيا

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 6 ديسمبر 2022، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج، بالزعيم السابق جيانج تسه مين، اليوم الثلاء؛ لضمان بقاء الحزب الشيوعي من 'العواصف السياسية' وإصلاحه لضخ حيوية جديدة وتحديث اقتصاد البلاد.

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، المؤتمر العربي بعنوان الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات في نسخته الحادية والعشرين، حول تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي، خلال الفترة من 19 – 20 ديسمبر 2022 بالعاصمة القاهرة.

وافق البرلمان الإندونيسي يوم الثلاثاء على قانون جنائي يحظر ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج مع عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام ، كجزء من مجموعة من التغييرات القانونية

حافظ الدولار الأمريكي على ثباته أمام نظرائه الرئيسيين يوم الثلاثاء ، بعد أكبر ارتفاع له في أسبوعين بعد بيانات الخدمات القوية في الولايات المتحدة التي عززت الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي

أعلن جيش كوريا الجنوبية عن أن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 18 أكتوبر، وذلك عقب بدء سيول تدريبات دفاعية سنوية ...

قالت الشرطة الأفغانية، الثلاثاء، إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار بمركبة تقل موظفين في شركة نفط بشمال أفغانستان.

قال وزير الداخلية الكولومبي، ألفونسو برادا، الاثنين، إن حصيلة قتلى الانهيار الأرضي الذي طمر سيارات على طول طريق سريع في كولومبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع ارتفع إلى 33 شخصا.

حذر رئيس البنك الوطني المجري، جيورجي ماتولكسي، من أن بلاده على وشك الدخول في أزمة، وتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأعلى في الاتحاد الأوروبي العام المقبل 15-18%، وحث الحكومة على تغيير سياسات

حذر السفير الألماني لدى قطر، كلاوديوس فيشباخ، حكومة برلين، من أسلوبها في التعامل مع الدولة الخليجية المنظمة لكأس العالم 2022، وفقا لـ مجلة دير شبيجل .

أبحرت كبسولة أوريون غير المأهولة التابعة لمهمة أرتميس 1 التابعة لوكالة ناسا على بعد 80 ميلاً (130 كم) من سطح القمر يوم الاثنين ، محققة أقرب اقتراب للقمر لمركبة فضائية بنيت لتحمل البشر منذ ...

أثرت هولندا في نقاش الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لأسعار الغاز من خلال اقتراح بديل من شأنه أن يضع حدًا أقصى لأسعار الغاز ولكن فقط للمشترين المملوكين للحكومة أو الذين تدعمهم الدولة.

قال رئيس المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يوم الاثنين ، إن الولايات المتحدة تشهد أعلى مستويات دخول المستشفى من الإنفلونزا التي شهدتها خلال عقد من الزمان في هذا الوقت من العام

أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي يوم الاثنين أن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند من المقرر أن يفوز بأغلبية مريحة في ولاية جوجارات ، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي

قامت شركة فايزر وشريكها الألماني بيو إن تك بشن حملة شرسة على شركة مودرنا الاثنين، في دعوى قضائية بشأن براءة اختراع بشأن لقاحات كورونا - كوفيد 19 المنافسة، سعياً إلى رفض الدعوى القضائية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بات رايدر أن قرارًا آخر مستمرًا (CR) من قبل الكونجرس لتمويل عمل الحكومة الأمريكية سيخاطر بتأخير تنفيذ تقنيات دفاعية جديدة مثل الأسلحة طويلة

أخبر السفير الروسي في كندا أوليج ستيبانوف الصحفيين أنه تم استدعاؤه من قبل وزارة الخارجية الكندية بسبب تعليقات على توصيف رئيس الوزراء جاستن ترودو لهولودومور - المجاعة السوفيتية خلال الثلاثينيات.

انضم المحققون الفيدراليون إلى الجهود المحلية والخاصة بالولاية في ولاية كارولينا الشمالية لكشف الحقيقة حول هجوم غامض على مجمع محطات كهرباء فرعية أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في مقابلة صحفية عن أنه مستعد للدخول في السباق الرئاسي 2024

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين، نقلا عن مسؤول أوكراني أن كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الأميال داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة.

وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية مساء الاثنين. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عددًا من المواطنين الفلسطينيين أصيب بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "الخضر" جنوب بيت لحم، أطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت. وأصيب عدد آخر من المواطنين

هددت شركة Meta Platforms Inc (META.O)، الشركة الأم لفيسبوك، الاثنين، بإزالة الأخبار من منصتها إذا وافق الكونجرس الأمريكي على اقتراح يهدف إلى تسهيل التفاوض الجماعي للمؤسسات الإخبارية

أعلنت إيران عن توقيعها - ممثلة في منظمة الحج والعمرة الإيرانية - اتفاقا مع المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الحج والعمرة، لـ عقد اجتماع الشهر المقبل؛ من أجل توقيع الطرفين لـ مذكرة تفاهم بشأن موسم الحج المقبل.

ظهر بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لأول مرة، أمس الأحد، وذلك بعد إصابته في هجوم بمطرقة داخل منزلهما.

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، عن إشادة روسيا بموقف الدول العربية الذي وصفه بالمتوازن تجاه الأزمة الأوكرانية.