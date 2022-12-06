فايزر وشريكتها ترفعان دعوى قضائية ضد مودرنا بسبب لقاحات كورونا

قامت شركة فايزر وشريكها الألماني بيو إن تك بشن حملة شرسة على شركة مودرنا الاثنين، في دعوى قضائية بشأن براءة اختراع بشأن لقاحات كورونا - كوفيد 19 المنافسة، سعياً إلى رفض الدعوى القضائية في محكمة بوسطن الفيدرالية وأمرًا بأن براءات اختراع شركة موديرنا باطلة وغير منتهكة.

ورفعت شركة موديرنا دعوى قضائية ضد شركة فايزر لأول مرة في أغسطس، متهمة الشركة بانتهاك حقوقها في ثلاث براءات اختراع تتعلق بالابتكارات التي قالت موديرنا ومقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس إنها كانت رائدة قبل جائحة كورونا.

رفعت موديرنا أيضًا دعوى قضائية ذات صلة ضد شركتي فايزر و بيو إن تك في ألمانيا، وجميع الشركات الثلاث متورطة أيضًا في نزاعات براءات الاختراع الأمريكية مع شركات أخرى حول اللقاحات.

وقال متحدث باسم شركة فايزر إن الشركة و بيو إن تك واثقتان من ملكيتهما الفكرية وسوف 'تدافعان بقوة' ضد مزاعم شركة مودرنا.

لم ترد شركة مودرنا على الفور على طلب للتعليق على ملف الإثنين.

وفي الدعوى القضائية التي رفعتها، طلبت شركة مودرنا مبلغًا غير معلوم من التعويضات المالية من لقاحات فايزر ضد كورونا التي تم بيعها منذ مارس.

وحقق لقاح فايزر أكثر من 26.4 مليار دولار للشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، في حين باعت شركة موديرنا ما يزيد عن 13.5 مليار دولار من لقاحها خلال نفس الفترة ، وفقاً لملفات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

قالت شركتا فايزر و بيوإن تك في ملفهما يوم الإثنين إنهما طورتا لقاحهما بشكل مستقل ، واصفين دعوى موديرنا القضائية بـ 'التاريخ التحريري' وجادلان بأن براءات الاختراع الخاصة بها 'تتجاوز بكثير مساهماتها الفعلية في هذا المجال'.