اليوم.. حفل توقيع ومناقشة أنشودة الحنين للأديب نعيم صبري

تنظم دار الشروق حفل إطلاق وتوقيع رواية "أنشودة الحنين" للأديب الكبير نعيم صبري، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة، بمبنى قنصلية بوسط البلد، ومن المقرر أن يدير الحفل الكاتب الصحفي سيد محمود.

حب مستحيل





ومن أجواء رواية نعيم صبري نقرأ: "قصة حب مستحيلة لكنها حدثت.. هكذا شاءت الأقدار بلا حسابات في مدينة القاهرة ووسط ضجيجها يلتقيان.. عماد رب الأسرة والأب لثلاثة أبناء وفاطمة التي عادت من المهجر بأمريكا بعد تجربة زواج غير موفق، عادت وهي تعاني الإخفاق.. وحيدة بعد رحيل والديها.

يوميات طفل قديم

نعيم صبري روائي وشـاعر مصري تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1968، عمل في المجال الهندسي قبل أن يتفرغ للأدب منذ عام 1995، وبدأ مسـيرته الأدبية بكتابة الشـعر وأصدر ديوانيْ شـعر عام 1988؛ «يوميات طابع بريد عام» و«تأملات في الأحوال».

اتَّجه بعد ذلك إلى المسـرح ثم بدأ كتاباته النثرية بكتاب عن سـيرة طفولته بعنوان «يوميات طفل قديم».