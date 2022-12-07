عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم.. حفل توقيع ومناقشة أنشودة الحنين للأديب نعيم صبري

صدى البلد

تنظم دار الشروق حفل إطلاق وتوقيع رواية "أنشودة الحنين" للأديب الكبير نعيم صبري، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة، بمبنى قنصلية بوسط البلد، ومن المقرر أن يدير الحفل الكاتب الصحفي سيد محمود.

 

حب مستحيل



ومن أجواء رواية نعيم صبري نقرأ: "قصة حب مستحيلة لكنها حدثت.. هكذا شاءت الأقدار بلا حسابات في مدينة القاهرة ووسط ضجيجها يلتقيان.. عماد رب الأسرة والأب لثلاثة أبناء وفاطمة التي عادت من المهجر بأمريكا بعد تجربة زواج غير موفق، عادت وهي تعاني الإخفاق.. وحيدة بعد رحيل والديها.

غدًا.. إعلان أسماء الفائزين بـ جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

عمرها 4000 عام.. حكاية شجرة ويلز الملعونة التي تتنبأ بالموت

وفاة الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير عن عمر يناهز 91 عاماً

ابنته تعلن.. نقل مقبرة يحيى حقي إلى مدينة العاشر من رمضان

بسبب القانون.. تفاصيل رفض بريطانيا إعادة مجموعة أثرية إلى اليونان

هيئة التراث السعودية تعلن تسجيل 67 موقعاً أثرياً جديداً

طبعة جديدة لرواية "الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس" للروائي طارق إمام

الخرطوم تحتفي بـ مهرجان الشعر العربي السادس

كتب 2022 .. تعرف على أفضل العناوين المنشورة لهذا العام

جلسة حوارية عن حقوق النسخ بين الإمارات وأمريكا اللاتينية بمعرض جوادلاهارا الدولي

يوميات طفل قديم

 

نعيم صبري روائي وشـاعر مصري تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1968، عمل في المجال الهندسي قبل أن يتفرغ للأدب منذ عام 1995، وبدأ مسـيرته الأدبية بكتابة الشـعر وأصدر ديوانيْ شـعر عام 1988؛ «يوميات طابع بريد عام» و«تأملات في الأحوال».

اتَّجه بعد ذلك إلى المسـرح ثم بدأ كتاباته النثرية بكتاب عن سـيرة طفولته بعنوان «يوميات طفل قديم».

نعيم صبري أنشودة الحنين دار الشروق يوميات طفل قديم يوميات طابع بريد عام الصحفى سيد محمود أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرام يخسر 175 جنيها

سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

ملثم وبموتوسيكل.. كاميرات داخلية وخارجية بمكتب محامي كرداسة تكشف مفاجأة

أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

خلصوا عليه وهربوا.. اللقطات الأولى من مسرح حادث مقتل محامي الجيزة

ملثمون فتحوا عليه النار.. كواليس مقتل محامي داخل مكتبه في الجيزة

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

موضوعات متعلقة

غدًا.. إعلان أسماء الفائزين بـ جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

عمرها 4000 عام.. حكاية شجرة ويلز الملعونة التي تتنبأ بالموت

وفاة الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير عن عمر يناهز 91 عاماً

ابنته تعلن.. نقل مقبرة يحيى حقي إلى مدينة العاشر من رمضان

بسبب القانون.. تفاصيل رفض بريطانيا إعادة مجموعة أثرية إلى اليونان

هيئة التراث السعودية تعلن تسجيل 67 موقعاً أثرياً جديداً

طبعة جديدة لرواية "الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس" للروائي طارق إمام

الخرطوم تحتفي بـ مهرجان الشعر العربي السادس

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لحريق شقة المنتزه في الإسكندرية

شاهدها الآن قبل الاختفاء ... الحشد النجمي الأخوات السبع ترافق القمر

بـ 30 ألف جنيه .. اشتري أرخص سيارة SUV في مصر

قضايا نفقة وانتقام.. تحديد هوية المتهم بقتل محامي كرداسة بوابل من الرصاص

أغرب قضية نسب في إسرائيل.. 6 نساء يتصارعن على مولود

ظاهرة فلكية نادرة.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة في مشهد رائع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة تداول فولتارين مغشوش في الأسواق .. وبهذه العلامات تكشفه

بطل يأكل أو يتحرك.. مرض نادر يفتك بجسد الطفل آدم وأسرته تستغيث

يدفي الجسم ويحمي الأسنان.. هاني الناظر يكشف فوائد خارقة لشرب الماء الدافئ

أول منتخب عربي يصعد لربع نهائي المونديال.. جمال شعبان يهنئ المغرب

فيديو

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المغرب وإسبانيا.. أسود الأطلسي تمزق هيبة الماتادور في كأس العالم

تنبأ بالمستقبل بشكل مخيف.. نوستراداموس الحي يتوقع طرفي نهائي مونديال قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ