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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

إيلون ماسك يقترح على بايدن عدة قرارت بشأن تسلا | تفاصيل

صدى البلد

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن جهود إدارته لبناء شبكة شحن أمريكية للرحلات البرية، ليرد عليه الملياردير الأمريكي ايلون ماسك قائلاً أنه يجب على الناس شراء سيارة تسلا.

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لم يتحدث ايلون ماسك عن تسلا كثيرا هذه الأيام، حيث يقضي وقته في التغريد على تويتر بعد شرائه له، أو للحديث عن سيارة سيمي الجديدة وشركة Neuralink، ويتساءل المتابعون كيف يمكنه التقاط الغريدات المهمة مع ما يقرب من 120 مليون متابع ورسائل تأتي في كل ثانية.

تسلا

ذكر الرئيس بايدن 500,000 ألف محطة شحن كهربائية تعمل الحكومة الأمريكية على تنفيذها في جميع أنحاء البلاد، ويضيف أن "الرحلة البرية الأمريكية من الشرق للغرب ستكون مكهربة بالكامل"، حيث يعمل بايدن مع جميع الولايات الأمريكية الخمسين لإنهاء المشروع.

 

في الوقت الحالي، قد يستغرق بعض الأشخاص وقتًا طويلاً للغاية لعبور الولايات المتحدة باستخدام السيارات الكهربائية، اعتمادًا على نطاق السيارة وسرعة الشحن، فضلاً عن موثوقية وسرعة محطات الشحن العامة المختلفة التي يتعين عليهم استخدامها، ويأتي ذلك في الوقت الذي تمكن فيه ملاك سيارات تسلا من القيام برحلات برية عبر البلاد، وبعضها في النهاية خالٍ من المتاعب. 

 

بعد حوالي ساعتين من إرسال بايدن التغريدة، تابع ماسك تغريداته لبايدن، "أو يمكنك فقط شراء سيارة تسلا"، كان هناك الكثير من الحديث عن مواجهة تسلا لبعض مشكلات الطلب مؤخرًا، مما يجعل رد ماسك أكثر إثارة للاهتمام، لا يُدلي الرئيس التنفيذي بتعليقات مثل هذه كثيرًا، وظهر وكأنه يسوق لشركته بنفسه.

رد ماسك ببعض التفاصيل، ويذكر الرئيس بايدن أن تسلا تفتح شبكتها سوبر تشارجر للسيارات الكهربائية الأخرى، على الرغم من أن بايدن قد تم إعلامه بالفعل بهذه التفاصيل، ولكن الاتفاق لم ينتهي بعد، كما أقترح أن يكون موصل الشحن الخاص بتسلا هو معيار الشحن في أمريكا الشمالية.

 

لم يرد الرئيس بايدن علنًا، وربما سيتواصل هو أو فريقه مع تسلا وإيلون ماسك لمناقشة المزيد من التفاصيل.

 

 

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