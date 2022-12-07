الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. اعرف أسعار العملات العالمية اليوم

ارتفع الدولار الأمريكي علي الصعيد العالمي اليوم الأربعاء وسجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل انخفاض قيمة (-0.0014) نقطة وبنسبة (-0.14%)، وذلك أثناء جلسات التداول صباح اليوم الأربعاء.

سعر اليورو مقابل الدولار وبقية العملات الأخرى

جاء سعر اليورو اليوم الأربعاء 7 ديسمبر مقابل الدولار = 1.0452 دولار.

جاء سعر الدولار مقابل اليورو اليوم الأربعاء 7 ديسمبر = 0.9554 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 7 ديسمبر مقابل الجنيه الاسترلينى = 0.8630 جنيه استرليني.

سجل سعر الجنية الاسترليني اليوم الأربعاء 7 ديسمبر مقابل اليورو = 1.1595 يورو.



سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 7 ديسمبر = 25.7379 جنيه مصري.

سجل سعر الجنيه المصري مقابل اليورو اليوم الأربعاء 7 ديسمبر = 0.0388 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء 7 ديسمبر = 594.9954 جنيه سوداني.

جاء سعر الجنيه السوداني أمام اليورو اليوم الأربعاء 7 ديسمبر = 0.0017 يورو.



سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 7 ديسمبر = 3.8384 درهم إماراتي.

جاء سعر الدرهم الاماراتي مقابل اليورو اليوم الأربعاء 7 ديسمبر = 0.2605 درهم إماراتي.

سعر اليورو أمام الريال السعودي

سجل سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء 7 ديسمبر = 3.9314 ريال سعودي.

سجل سعر الريال السعودي أمام اليورو اليوم الأربعاء 7 ديسمبر = 0.2542 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية

سجل سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 7 ديسمبر = 1,586.8866 ليرة لبنانية.

سجل سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو اليوم الأربعاء 7 ديسمبر = 0.0006 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية

جاء سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 7 ديسمبر = 2,627.3185 ليرة سورية.

جاء سعر الليرة السورية مقابل اليورو اليوم الأربعاء 7 ديسمبر = 0.0004 يورو.