تصريح صادم لمدرب مانشستر يونايتد عن رحيل رونالدو: أصبح ماضيًا.. ونتطلع للمستقبل

تحدث الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للمرة الأولى عن البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد رحيله عن الفريق الشهر الماضي.

وشدد المدرب الهولندي على وضع كامل تركيزه على المستقبل، حيث يتطلع لمواصلة مهمة إعادة بناء الفريق، الذي تولى قيادته رسميا الصيف الماضي.

وردا على سؤال حول كيفية إدارته للوضع، قال تين هاج في تصريحات لتليفزيون مانشستر يونايتد "لقد رحل وهذا ما مضى، نحن نتطلع الآن إلى المستقبل".

وأنهى يونايتد عقد رونالدو بعد تعرض النادي لسلسلة غير عادية من الانتقادات والشكاوى من جانب النجم البرتغالي في مقابلة تليفزيونية نارية، أجراها مع المذيع والصحفي بيرس مورجان.

وتعرض تين هاج لهجوم لاذع من رونالدو، الذي اتهم المدرب الهولندي بعدم احترامه.

ويلعب مانشستر يونايتد مع بيرنلي، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، 21 ديسمبر الجاري، قبل أن يستضيف نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدها بـ6 أيام.