برلمانية : زيادة النفقة لـ 1000 جنيه شهريًا يساعد في حل مشاكل المطلقات

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار وزيرة التضامن بشأن دراسة أن يكون صندوق النفقة 1000 جنيه بدلا من 500 ، لأنه يقدم منظومة متكاملة لحماية الأسرة.

مؤكدة أن هذا القرار غاية فى الأهمية ويأتى فى توقيت مناسب للغاية لاسيما وأن الصندوق يعد من الادوات المساندة لحل مشكلات المرأة المطلقة حيث إن هناك ارتفاع كبيرا جدًا من نسب الطلاق، حيث وصلت النسب 25% من كل 100 حالة، وأعلي نسبة طلاق من 20 إلى 30 سنة.

وأكملت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هذا الصندوق يساعد فى حل مشكلات المطلقات والنساء اللواتي يعانين من مشكلات ذات علاقة بتأخر أو عدم صرف النفقة حيث يعتبر صندوق النفقة أهم مورد لهن، لاسيما فى ظل ارتفاع نسبة الطلاق وتزايد نسبة المرأة المعيلة والتى ليس لها دخل على الاطلاق.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد عرضت رؤية وزارة التضامن الاجتماعي أمام لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي هذا الاسبوع، كما استعرضت الخطط الخاصة بها في الفترة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة، وتم مناقشة ملف بنك ناصر الاجتماعي من كافة جوانبه".



واضافت :" ندرس أن يكون صندوق النفقة 1000 جنيه بدلا من 500 بالإضافة إلي الخدمات المتقدمة، والوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة لحماية الأسرة، مضيفة :"ليس هدفني ربحي هدفنا السيدة المعيلة والأسرة الفقيرة من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي".



وقالت "القباج" إلي أن هناك ارتفاع كبيرا جدا من نسب الطلاق، ووصلت النسب 25% من كل 100 حالة، وأعلي نسبة طلاق من 20 إلي 30 سنة، مشيرة إلي أن الوزرة تدرس إعادة صندوق النفقة وبدلا من 500 إلى 1000 بالإضافة إلي الخدمات المتقدمة للمطلقات".