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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تثير ضجة بعد خلعها الحجاب.. ابنة ماجد المصري بإطلالة ملفتة

صدى البلد

حرصت ابنة ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات“إنستجرام”، صورة جديدة من أحدث ظهور لها بعد خلعها الحجاب.
 

وظهرت بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية ملابس كلاسيك باللون الأسود اللامع مكشوف الصدر ، و نسقت معه كوت باللون الابيض ذات الفرو.
 

وتتميز ابنة ماجد المصري، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبواليزيد،عبدالعزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"،بينماتُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".


 

بكاء من الفرحة

قال الفنان ماجد المصري إنه بكى من الفرحة أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري ، معلقًا: " بعرف أعيط بسمعرفتش أغني"، لتصبح صور حفل زفاف ابنة ماجد المصري مثار اهتمام كبير على منصات البحث. 


 

وأضاف الفنان ماجد المصري في معرض حديثه عن حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري خلال مداخلة ببرنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة CBC، أن مشاعر الأب تجاه البنت عكس الولد، مؤكدًا أنه "لما أحمد ابني اتجوزمابكيتش". 

اطلاله جريئه ابنة ماجد المصرى تثير ضجة بعد خلعها الحجاب إطلالات ابنة ماجد المصري

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تثير ضجة بعد خلعها الحجاب.. ابنة ماجد المصري بإطلالة ملفتة

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