العامة للاستثمار: الموافقة على إعطاء الرخصة الذهبية لـ 8 مشروعات أجنبية

أصدرنا 100 ألف رخصة..

أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الرخصة الذهبية يمكن أن يحصل عليها المستثمر وفقا لاشتراطات وضوابط وضعتها الدولة ثم يبدأ العمل في المشروع الخاص به على الفور .

وقال محمد عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" يمكن للمستثمر التقدم للحصول على الرخصة الذهبية من خلال مجلس الوزراء او الهيئة العامة للاستثمار ".

وأضاف محمد عبد الوهاب :" تم الموافقة بشكل مبدئي لـ 8 مشروعات للحصول على الرخصة الذهبية وهي مشروعات باستثمارات أجنبية جديدة تدخل مصر لأول مرة ".

واكمل محمد عبد الوهاب:" خلال الـ 3 شهور الماضية تم إصدار اكثر من 100 الف رخصة للمستثمرين وهناك متابعة أسبوعية من رئيس الوزراء على سرعة إصدار التراخيص للمستثمرين ".

ولفت محمد عبد الوهاب :" الحكومة المصرية حريصة على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من اجل الحصول على الرخصة".