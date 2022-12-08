ميزة جديدة في واتساب هتخليك مميز عن أصحابك.. الطريقة هنا

بدأ تطبيق واتساب WhatsApp أخيرا في طرح أفاتار Avatar ثلاثي الأبعاد للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، والذي يمكن استخدامه كصور شخصية أو ستيكر مخصص، وتأتي هذه الميزة بعد عدة أشهر منذ ظهورها لأول مرة في تطبيقات التواصل الاجتماعي إنستجرام و فيسبوك و ماسنجر.

بحسب ما ذكره موقع تيك كرانش التقني، كتب مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، على فيسبوك أنه سيتم طرح الأفاتار على تطبيق واتساب. ويأتي هذا الإعلان بعد اختبار تجريبي امتد لعدة شهور، بداية من شهر يونيو على الأغلب.

بينما ذكر واتساب إنه يمكن للمستخدمين استخدام الأفاتار كصورة لملفهم الشخصي أو الاختيار من بين 36 ستيكر مخصص تعكس المشاعر والأفعال المختلفة. ولتسهيل الفكرة إلى ذهن القارئ، تبدو ستيكر الأفاتار على واتساب مشابهة لستيكر Snap's Bitmoji أو ملصقات Memoji من آبل.

وأضاف واتساب "يعد الأفاتار هي نسخة رقمية منك يمكن إنشاؤها من مليارات المجموعات من قصات الشعر المتنوعة وملامح الوجه والملابس المختلفة، وسيحصل المستخدمون على تحسينات في الأسلوب بما في ذلك الإضاءة والتظليل وقوام تصفيف الشعر بمرور الوقت".

ووفقا للمصدر، سيتمكن المستخدمون من إنشاء الأفاتار على واتساب بمجرد طرحها من خلال الانتقال إلى قائمة الإعدادات. سيحصل ابتطبيق أيضًا على خيار "استخدام الأفاتار" في إعدادات صورة الملف الشخصي للسماح للمستخدمين بجعل مظهرهم الافتراضي كصورة ملف شخصي.