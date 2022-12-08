عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة جديدة في واتساب هتخليك مميز عن أصحابك.. الطريقة هنا

ميزة جديدة في واتساب
ميزة جديدة في واتساب هتخليك مميز عن أصحابك..الطريقة هنا

بدأ تطبيق واتساب WhatsApp أخيرا في طرح أفاتار Avatar ثلاثي الأبعاد للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، والذي يمكن استخدامه كصور شخصية أو ستيكر مخصص، وتأتي هذه الميزة بعد عدة أشهر منذ ظهورها لأول مرة في تطبيقات التواصل الاجتماعي إنستجرام و فيسبوك و ماسنجر.

 

بحسب ما ذكره موقع تيك كرانش التقني، كتب مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، على فيسبوك أنه سيتم طرح الأفاتار على تطبيق واتساب. ويأتي هذا الإعلان بعد اختبار تجريبي امتد لعدة شهور، بداية من شهر يونيو على الأغلب.

 

بينما ذكر واتساب إنه يمكن للمستخدمين استخدام الأفاتار كصورة لملفهم الشخصي أو الاختيار من بين 36 ستيكر مخصص تعكس المشاعر والأفعال المختلفة. ولتسهيل الفكرة إلى ذهن القارئ، تبدو ستيكر الأفاتار على واتساب مشابهة لستيكر Snap's Bitmoji أو ملصقات Memoji من آبل. 

حصريا من هنا..21 إيموجي جديد على واتساب

إيه اللي بيحصل؟! تحديث جديد في واتساب هيخليك تكلم نفسك

وأضاف واتساب "يعد الأفاتار هي نسخة رقمية منك يمكن إنشاؤها من مليارات المجموعات من قصات الشعر المتنوعة وملامح الوجه والملابس المختلفة، وسيحصل المستخدمون على تحسينات في الأسلوب بما في ذلك الإضاءة والتظليل وقوام تصفيف الشعر بمرور الوقت".

 

ووفقا للمصدر، سيتمكن المستخدمون من إنشاء الأفاتار على واتساب بمجرد طرحها من خلال الانتقال إلى قائمة الإعدادات. سيحصل ابتطبيق أيضًا على خيار "استخدام الأفاتار" في إعدادات صورة الملف الشخصي للسماح للمستخدمين بجعل مظهرهم الافتراضي كصورة ملف شخصي.

واتساب WhatsApp Avatar أفاتار Memoji Snap s Bitmoji

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

بعد أسبوع من الاستقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. فيديو

رحيل لاعب الأهلي بفرمان كولر | تفاصيل

موضوعات متعلقة

بـ 2500 جنيه.. تسريبات عن أرخص موبايل قادم من سامسونج

تسريبات تكشف عن وحش Oppo القادم.. تفاصيل

بـ 3500 جنيه..أحدث موبايل بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية تدوم لأيام

هل موبايلك من بينها.. قائمة هواتف سامسونج ستحصل على تحديث Android 13

لازم يكون عندك.. أحدث تابلت من Lenovo في فئة 4000 جنيه

متضيعش الفرصة..خصم 4000 جنيه على أفضل هاتف أندرويد

بـ 1700 جنيه بس.. أرخص تليفزيون سمارت في مصر

لو مصروفك قليل هتقدر تجيبه.. أحدث وأفضل موبايل Infinix بـ 2700 جنيه

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى

الرئيس السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى

انهيار أسعار الذهب وصعود مفاجئ لـ الدولار عالميا

كأس العالم .. ضربة موجعة لمنتخب البرتغال قبل مواجهة المغرب

ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق.. وانخفاض متوقع الأسبوع المقبل

تحديات تيك توك تجتاح المدارس| إصابة طالب بالشلل بسبب تريند "ارمي صاحبك"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يرتفع سعر حجر الشيشة في المقاهي الشعبية بعد قانون المحال العامة؟

اعرف الفرق بين كورونا والمخلوى والأنفلونزا

سعر إطلالة جورجينا في قطر يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

التوتر.. جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عن زيادة حالات الأزمة القلبية

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ