الكشف عن شركة طيران مدنية إيرانية تنقل أسلحة لحزب الله اللبناني

كشفت مصادر لبنانية، أن شركة طيران معراج الإيرانية التي تعتبر مرتبطة بـ الحرس الثوري الإيراني، تسير رحلات لمطار بيروت ويتم استخدامها لنقل الأسلحة لحزب الله، وفقا لفضائية العربية.

وأضافت المصادر لـ العربية، أن أول رحلة لشركة معراج الإيرانية إلى بيروت كانت في 14 نوفمبر الماضي.

وأشارت المصادر، إلى أن استخدام رحلات شركة معراج الإيرانية لنقل الأسلحة لحزب الله سيؤثر على عمل مطار بيروت.

كما لفتت إلى أن إسرائيل تخشى انضمام مطار بيروت إلى مسار تهريب الأسلحة من إيران للبنان، موضحة أن رحلات شركة الطيرات الإيرانية تهبط بشكل أسبوعي في مطار دمشق الدولي أيضا.

وأضافت المصادر اللبنانية، أن استغلال مطار بيروت في نقل أسلحة إيرانية للبنان سيضر الاقتصاد اللبناني.