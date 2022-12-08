محتاج قرصة ودن.. شوبير يهاجم الشناوي بعد أخطاء مباراة الأهلي و المحلة

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بسبب بعض الهفاوات التي يقع فيها الحارس الكبير خلال المباريات الماضية مع المارد الأحمر، التي كان آخرها خلال مباراة غزل المحلة، التي أقيمت أمس الأربعاء وانتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» الذي يذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «محمد الشناوي حارس الأهلي محتاج قرصة ودن، بسبب بعض الأخطاء التي يرتكبها، خاصة في المباريات الصعبة، التي قد تكلف الأهلي كثيرًا».

أخطاء لا يرتكبها حراس كبار

وأضاف أن الأخطاء التي ترتكب، لا يمكن أن تحدث مع حارس كبير وعملاق بحجم الشناوي، وفي بعض الأحيان يظهر عليه غياب التركيز للحظات خلال المباريات.

وأكد شوبير، أن محمد الشناوي ارتكب خطأين في مباراة غزل المحلة، التي أقيمت أمس، وكاد أن يكون تأثير هدفي بيرسي تاو وبرونو سافيو، صعب جدا على الفريق، خاصة أن مباريات المحلة على أرضها دائما ما تكون صعبة.

اختتم أحمد شوبير، بالتأكيد على أن «محمد الشناوي حارس كبير ولا خلاف على ذلك، وعليه الابتعاد عن الأخطاء، خاصة وأن جماهير الأهلي لا تحتمل تعرض الفريق لخسائر، قد تهدد مشواره في المسابقة المحلية».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، الإثنين المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.