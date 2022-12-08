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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال تفقده مشروعات حياة كريمة|هدايا تذكارية من أهالي نصر النوبة لوزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قدّم أهالى قرى النوبة هدية تذكارية إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال جولته مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتفقد بعض المشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

و أعرب اللواء آمنة عن شكره و امتتانه وتقديره العميق لأهالي النوبة، مؤكدًا أن النوبة هى جزء غالٍ من أرض مصر، وأن الدولة تعمل على تلبية مطالب أهالي النوبة، كما تتم المتابعة المستمرة من الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، والتى تليق بأهالى النوبة الكرام.

وكان قد قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" بقرى مركزى نصر النوبة وكوم أمبو.

واستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان، جولتهما، بتفقد مجمع الخدمات الحكومية ببلانة بمركز نصر النوبة ضمن 31 مجمعا على مستوى المحافظة، والذى تم تنفيذه بنسبة 100% على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث يضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن. 

قرى النوبة هدية تذكارية وزير التنمية المحلية هشام امنة أسوان

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