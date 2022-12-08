عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة تبحث مع اتحاد الصناعات التدريب المهني ومشروع قانون العمل

صدى البلد

التقي وزير القوي العاملة ، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، وفد من إتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، حيث تم مناقشة بعض القضايا المشتركة، منها التدريب المهني، ومشروع قانون العمل، وتطوير مدارس التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة .

في مستهل اللقاء أكد وزير القوى العاملة ، أن الوزارة بكامل جاهزيتها ، واستعداداتها للاستمرار في التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع اتحاد الصناعات، معلناً عن اجتماعات ولقاءات مرتقبة لبحث ومناقشة كافة الملفات المشتركة، مثمناً دور أصحاب الأعمال الوطنيين في المشاركة في التنمية كشركاء اجتماعيين في بناء الوطن.

ورحب الوزير بوفد اتحاد الصناعات ،مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق خاصة في المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى ملفات عديدة تتطلب ذلك ،خاصة ملف التدريب المهني والتعليم الفني والصناعي الذي تضعه الوزارة على رأس أولوياتها .

وأكد أهمية الاستمرار في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي تماشياً مع متطلبات العصر، والوظائف التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وقال :إن  الوزارة بكافة إمكانياتها على استعداد للتنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في مجال التدريب، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة و خريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مؤكدا وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتكتمل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.

ومن جانبه ثُمنَ "السويدي" هذا التعاون مع الوزارة باعتبارها شريك في منظومة العمل، وأن الهدف واحد لخلق عامل مصري متميز وذو كفاءة عالية، والذي يعتبر ثروة قومية ، ومن أهم العوامل لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن ثقافة الأسرة المصرية تغيرت بالفعل وأصبحت تهتم بالتعليم الفني وتُقبل عليه.

واستعرض"السويدي" تجربة الاتحاد في إنشاء مدرسة صناعية بإسم "مدرسة السويدي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية" بديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتي تشهد تخريج 125 طالب سنويا،مُدربين على التعامل مع الماكينات والآلات المتطورة والتى تتواجد بالمصانع ، حيث يتم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى.

وفيما يخص مشروع قانون العمل الجديد، والمعروض على مجلس النواب حاليا، ناقش اللقاء أهم ملاحظات  اتحاد الصناعات على مشروع القانون، وقدم "السويدي" للوزير تقريراً يتضمن ملاحظات

الإتحاد على هذا التشريع.

وعلق الوزير على ذلك بأن الحوار الاجتماعي حول القانون مطلوب، وأن الدولة المصرية حريصة على إصداره بشكل عادل ومتوازن ،وبتوافق بين طرفي الإنتاج "العمال وأصحاب الأعمال".

 حضر اللقاء من الوزارة: المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة.

ومن الاتحاد: الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي ، والدكتورة جهاد عامر مستشارة ، والدكتور سيد تركي مستشار .

IMG-20221208-WA0123
IMG-20221208-WA0123

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

انهيار الذهب ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل الأسعار|تغطية خاصة

اشتري في هذا التوقيت.. موعد انخفاض أسعار الذهب في مصر

فقد 50 جنيها| اضطراب في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

انهيار أسعار الذهب وصعود مفاجئ لـ الدولار عالميا

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

ترشيحاتنا

بتهمة التجسس لصالح روسيا.. الأمن الأوكراني يعتقل زوجين في أوديسا.. صور

الأيام بيننا.. معلق رياضي يفجر مفاجأة: زكريا الوردي إلى النادي الأهلي

أزمة نفسية أم عرض فرنسي.. لماذا رحل زكريا الوردي عن صفوف الزمالك؟

البورصة المصرية تربح 5.5 مليار جنيه خلال ختام تعاملات نهاية الأسبوع

سيدتان تقتحمان مدرسة بدمياط وتعتديان على التلاميذ والمعلمة بالفصل.. تفاصيل

منها الموت يوم الجمعة .. 5 علامات تدل على حسن الخاتمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضا الباهي: خايف من الشيخوخة.. وقدمت "جزيزة الغفران" بعد الربيع العربي لأن الوضع أصبح خطر .. وقررت عدم إخراج أفلام مصرية l حوار

احذر.. الذهب يصيبك بأمراض خطيرة| في هذه الحالة

ابتعد عنه فورًا.. فيديو يكشف ديدان في الموز الأسود |شاهد

بإطلالة كاجوال.. درة تثير الجدل على الانستجرام

فيديو

رضا الباهي: خايف من الشيخوخة.. وقدمت "جزيزة الغفران" بعد الربيع العربي لأن الوضع أصبح خطر .. وقررت عدم إخراج أفلام مصرية l حوار

رضا الباهي: خايف من الشيخوخة.. وقدمت "جزيزة الغفران" بعد الربيع العربي لأن الوضع أصبح خطر .. وقررت عدم إخراج أفلام مصرية l حوار

تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين/ فيديو جراف

حقيقة السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمصريين |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ