عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يكشف عن مشروع ينهي معاناة أهالي أبوتلات من مشاكل المياه والصرف

صدى البلد

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحى ومحطات الرفع وأعمال الشبكات (خطوط الطرد – خطوط الانحدار – خط السيب النهائي) بمشروع صرف صحى أبوتلات في الإسكندرية، والذى ينفذه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك عقب تفقده محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي ومشروعات التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، ويرافقه فى الزيارة التفقدية مسئولو الوزارة، وقطاع المرافق.

وتجول الوزير بمكونات مشروع صرف صحى أبوتلات، واستمع إلى شرح عن الموقف التنفيذى للمشروع، حيث أوضح المهندس أحمد عبدالقادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروع يضم محطة معالجة بطاقة 35 ألف م3/يوم، وخط السيب النهائى، وتم الانتهاء من تنفيذهما بجانب محطة الرفع الرئيسية والتى تم الانتهاء من تنفيذها، ومحطتى رفع جارٍ تنفيذهما، بالإضافة إلى أعمال الشبكات بطول إجمالى 121 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ 44 كم منها.

وشدد وزير الإسكان، على الشركات المنفذة للمشروع، بضرورة الإسراع بمعدلات العمل وبأعلى جودة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن مشروع صرف صحي أبوتلات يُعد نقطة تحول للمنطقة البحرية حيث يهدف لمد خدمة الصرف الصحي لمنطقة أبوتلات البحرية بدءاً من طريق إسكندرية/ مطروح، وحتى البحر، وسينهى معاناة الأهالى من مشاكل الصرف الصحي وتراكم المياه فى شوارع منطقة أبوتلات والممتدة من كوبرى ك 21 وحتى سور شركة سوميد.

مياه الشرب والصرف الصحي عاصم الجزار محافظة الاسكندرية المجتمعات العمرانية وزير الاسكان والمرافق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

إيقاف جديد.. فيفا يصدم كهربا بقرار صارم في أزمة غرامة الزمالك

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

أسعار الذهب اليوم الخميس ومفاجأة بشأن الدولار.. أبز أخبار التوك شو

اشتري في هذا التوقيت.. موعد انخفاض أسعار الذهب في مصر

انهيار الذهب ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل الأسعار | تغطية خاصة

فقد 50 جنيها| اضطراب في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

اتفاق بين مصر وقطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خدمة لـ روسيا.. مدفيديف يعلق علي رفض زيلينسكي لمفاوضات السلام

أول تعليق من بايدن بعد صفقة تبادل السجناء مع روسيا

تجنّبوا هذه الكيانات لسفر غير شرعي | تحذير عاجل من الخارجية للمصريين

وزير الإسكان يكشف عن مشروع ينهي معاناة أهالي أبوتلات من مشاكل المياه والصرف

رئيس الصين: مصر بها فرص واعدة للاستثمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحفاظ على رائحة فم منعشة.. خبيرة تغذية تقدم بعض النصائح |اعرفها

احذر.. الذهب يصيبك بأمراض خطيرة| في هذه الحالة

ابتعد عنه فورًا.. فيديو يكشف ديدان في الموز الأسود |شاهد

بإطلالة كاجوال.. درة تثير الجدل على الانستجرام

فيديو

تحذير عاجل من انتشار تحد في المدارس يصيب بالشلل| تفاصيل صادمة

تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين/ فيديو جراف

حقيقة السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمصريين |تغطية خاصة

انهيار الذهب ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل الأسعار | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ