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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من بايدن بعد صفقة تبادل السجناء مع روسيا

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن أمريكا ستواصل العمل على إطلاق سراح بول ويلان، وهو مواطن أمريكي أدين في روسيا بتهمة التجسس.

وأضاف بايدن: "لم ننس بول ويلان، الذي لا يزال مسجونًا ظلماً في روسيا “، مؤكدا أن واشنطن ستواصل التفاوض مع موسكو للإفراج عن ويلان. 

كما طلب الرئيس الأمريكي، من روسيا أن تهتم بصحة الأمريكيين.

إلي ذلك، قال  بايدن إن نجمة كرة السلة، بريتني جرينر، في حالة معنوية جيدة لأنها على متن طائرة عائدة إلى الولايات المتحدة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن: 'كانت الأشهر القليلة الماضية جحيما بالنسبة لبريتني. يسعدني أن أكون قادرا على القول إن بريتني في حالة معنوية جيدة.إنها مرتاحة للعودة أخيرا إلى المنزل، وتبقى الحقيقة أنها فقدت شهورا من حياتها، وعانت من صدمة لا داعي لها.إنها تستحق المساحة والخصوصية والوقت مع أحبائها للتعافي والشفاء من وقتها في الاحتجاز ظلما”.

وأضاف أن جرينر خاضت محاكمتها في روسيا والفترة التي قضتها في الاحتجاز 'بعزيمة ونزاهة لا تصدق'.

وقال: “لقد كتبت لي مرة أخرى في يوليو.لم تطلب معاملة خاصة، على الرغم من أننا كنا نعمل على إطلاق سراحها منذ اليوم الأول. وطلبت مني: من فضلك لا تنساني وعن المعتقلين الأمريكيين الآخرين”.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارتا الخارجية الأمريكية والروسية، إتمام صفقة لتبادل سجناء بين البلدين، جرى بموجبها الإفراج عن رجل الأعمال الروسي المحتجز في الولايات المتحدة فيكتور بوت، مقابل الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأمريكية المحتجزة في روسيا بريتني جرينر.

وفي 4 أغسطس الماضي، حكمت محكمة مدينة خيمكي بمقاطعة موسكو على لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني جرينر بالسجن تسع سنوات وبغرامة قدرها مليون روبل بتهمة تهريب وحيازة مواد مخدرة.

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