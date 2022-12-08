وفاة موجه تربية فنية بإدارة بلبيس أمام مدرسة

لقي عاطف محمد عبد العاطي موجه التربية الفنية بإدارة بلبيس التعليمية مصرعه اليوم أمام مدرسة عرب البياضين دائرة المركز وذلك عقب خروجه من المدرسة بعد شعوره ببعض الألم.

وأكد المهندس محمد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن الفقيد شعر بالم شديد بالصدر أثناء تأديته عملة بمدرسة عرب البياضين الاعدادية واخذ اذن رسمي بمغادرته المدرسة ووافته المنية امام بوابة بالمدرسة وتم عمل محضر اثبات حاله واستدعاء سيارة اسعاف لنقل المرحوم للمستشفي بلبيس المركزي لاستكمال الاجراءات واستخراج تصريح الدفن .

فيما نعى المهندس '' محمد فؤاد الرشيدي ''وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية و'' محمد رمضان غريب '' وكيل المديرية شهيد الواجب والعلم المربي الفاضل عاطف محمد عبد العاطي الموجه التربية الفنية بادارة بلبيس التعليمية.

وتقدمت إدارة المديرية بخالص العزاء في وفاة الفقيد سائلين الله عز وجل أن يتغمد الشهيد العزيز بواسع رحمته ويسكنة فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه.