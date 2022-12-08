أكثر من 3000 ضيف وتكريم جاكي شان.. توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر

أقيم مساء اليوم بمدينة جدة حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بحضور عدد كبير من نجوم العالم.

وقدم محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الممثل العالمي جاكي شان ووصفه بالأسطورة، قبل أن يصعد الممثل الشهير للمسرح ويوجه الشكر لإدارة المهرجان.



لحق بتكريم جاكي شان تقديم جائزة النجم الصاعد للموهبة السعودية سارة طيبة، وجائزة الجمهور للفيلم السعودي شيابني هني للمخرج زياد الحسيني، وفيلم العمة من سنغافورة.

اقيم اليوم حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية وسط تواجد عدد كبير من النجوم المصريين منهم نيللي كريم، ياسمين صبري، أيتن عامر، انجي المقدم، شريف منير، محمد سلام، هشام ماجد، مي الغيطي، وغيرهم.



تعرض النجم أنتونيو بانديرس لموقف مضحك قبيل ندوة حوارية له بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة السعودية والتي أقيمت اليوم وأدارتها الإعلامية رايا أبي راشد.

وكشف بانديراس في بداية الجلسة عن استعارته جاكيت من سيدة بسبب برودة الطقس داخل قاعة السينما المقامة الجلسة فيها، وقال أنه لم يكن يتوقع ان يكون الجو بارد إلى هذا الحد.

وكشف النجم الشهير عن عشقه للمسرح من والديه بحكم حبهما الشديد له، ولكنه أشار إلى أنه على الرغم من ذلك، لم يخطر بباله عمله كممثل يوماً ما.

وكان قد شارك الفنان هشام ماجد جمهوره بصورة مع النجم العالمي انتونيو بانديرس، عبر حسابه الرسمي من مهرجان البحر الأحمر الذي يختتم فعالياته اليوم.



الحضور المصري في حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر سوف يشهد تواجد عدد من الممثلين المصريين منهم نيللي كريم، ياسمين صبري، أيتن عامر، إنجي المقدم، شريف منير، محمد سلام، هشام ماجد، مي الغيطي، وغيرهم.



وكانت قد صلت الفنانة نانسي عجرم إلى مدينة جدة لإحياء حفل خاص عقب توزيع جوائز الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في الوقت نفسه يختتم النجم جاكي شان ندوات المهرجان مساء اليوم في سينما فوكس.



مهرجان البحر الأحمر قدم مجموعة متنوعة من الحوارات لنجوم السينما الهندية والعالمية، بالإضافة ندوات لمبدعات من العالم العربي وهن المخرجة التونسية كوثر بن هنية، والمخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، والممثلة المصرية نيللي كريم.

المهرجان يقدم باقة متنوعة من أحدث وأهم الإنتاجات العربية والعالمية ولاسيما السعودية، ويضم 11 برنامجًا، يشمل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية، العربية والعالمية، للمشاهدين السعوديين، والعالم أجمع، على حد سواء.

مسابقة البحر الأحمر

تُقدّر المسابقة الطرح السينمائي المختلف، وتضمّ الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، جنبًا إلى أفلام جريئة ومبتكرة لمواهب مخضرمة وصاعدة من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا، بما فيها العالم العربي. ستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار الأعمال الجديرة للفوز بجوائز المسابقة السخيّة.

مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير

تضمّ أفلاماً لا تزيد عن 60 دقيقة، لمواهب من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا بما فيها العالم العربي، سواء كانت روائية أو وثائقية.

وتقدّر المسابقة الطرح السينمائي الآسر والمبتكر والمتنوّع على شكل فيلم قصير، حيث تُعتبر المسابقة مساحة هامّة لاكتشاف الجديد والتعرّف على الجيل الجديد من مبدعي الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك.

سينما السعودية الجديدة

تضم أفلام روائية ووثائقية سعودية من مخرجي موجة السينما الجديدة، تعكس ملامح السينما المحلية وما تحمله من تنوع وحيوية وطاقة، يضم البرنامج أفلامًا فنية طويلة وقصيرة.



روائع العالم

يشمل البرنامج إبداعات من جميع أنحاء العالم، لعمالقة الإخراج ومجموعة من المواهب والنجوم، يضم أيضا مختارات لأهم إنتاجات العام من أفلام مرتقبة، أغلبها تُعرض لأول مرة في العالم العربي.



روائع عربية

تضم باقة مختارة من أحدث الروائع العربية التي تعكس نبض الإبداع العربي، سواء كانت أفلامًا تجارية أو مستقلة، إضافة إلى الأفلام الحاصلة على جوائز، وأفلام العرض الأول، كما يحتفي هذا البرنامج بالأفلام والشخصيات من قلب السينما العربية.