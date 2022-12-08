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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إيران.. إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت الدولي

أرشيفية
أرشيفية

هددت إسرئيل، بشن ضربات تستهدف مطار العاصمة اللبنانية بيروت، في حال استخدمته إيران لتهريب الأسلحة عبر رحلات طيران مدنية تنطلق من خلاله.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل حذرت من أنها قد تقصف مطار بيروت الدولي لإفشال مخطط إيران لاستخدام المطار كبديل لمطار دمشق لتهريب الأسلحة.

ولفتت القناة إلى أن طهران تستخدم طائراتها المدنية التي بدأت تسيّر رحلات مباشرة إلى مطار بيروت الدولي، موضحة أن إيران لجأت لاستخدام مطار بيروت الدولي لهذا الغرض، بعدما أحبطت إسرائيل عمليات نقل الأسلحة الإيرانية عبر دمشق.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية، بأن شركة طيران "معراج" الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري تسير رحلات لمطار بيروت، وقد تنقل أسلحة ومعدات حساسة لحزب الله اللبناني.

وقالت المصادر إن رحلات شركة معراج الإيرانية تهبط بشكل أسبوعي في مطار دمشق الدولي.

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