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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة في مصر 9-12-2022

صدى البلد

تشهد أسواق الذهب المحلية حالة من الارتباك خلال تعاملات اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، نتيجة تراجع الطلب مع تخوفات المواطنين من التحركات العنيفة للأسعار بين الارتفاع والانخفاض، ما دفع الأسعار للتراجع بشكل حاد بقيمة 120 جنيه ثم تعاود الارتفاع مرة اخرى خلال الساعتين الماضيين بقيمة 60 جنيه للجرام .

أسعار الذهب تتراجع عالميا مع تعافي الدولار

في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي من المتوقع زيادتها بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في 2022 والمقرر عقده في 13 و14 ديسمبر.

وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لاحدى المنصات الرقمية  لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار .

بالسوق المحلي تشهد تراجعًا حادًا في الطلب، نتيجة تخوفات المواطنين من الشراء بعد نمو ظاهرة التلاعب في الأسعار، وارتفاعها لمستويات تاريخية، دون مؤشرات واضحة، وانفصال السعر المحلي عن السعر العالمي، والاعتماد على سعر صرف للدولار يتجاوز السعر الرسمي والموازي أيضًا.

أشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت  نحو 60 جنيهًا منذ ساعتين، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1660 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بالأسواق العالمية لمستوى 1793 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1945جنيهًا، وعيار 18 سجل 1400 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1130جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13200جنيهًا.

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