سكرتير عام شعبة الذهب السابق: أتوقع ارتفاع سعر جرام 21 بشكل طفيف

كشف نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، عن توقعاته بشأن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 خلال الفترة المقبلة.



وقال نادي نجيب، في تصريحات تلفزيونية، لقناة الحدث اليوم، أنا اتوقع ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21، مضيفا أن هذا الارتفاع لن يكون بشكل كبير، وإنما بشكل قليل.

وأضاف أن سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 انخفض ولكن ليس بالسعر الذي يجب أن يكون فيه، لافتا إلى أنه لم يثبت سعر الذهب في مصر كما يجب أن يكون.



وتابع أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك عوامل وأسباب مختلفة لارتفاع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 بهذا الشكل، موصخا أن من ضمن هذه الأسباب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري، والعرض والطلب، وهذا الأمر سبب قوي في ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21.



أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 انخفض بشدة رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21



وأضاف نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 تراجع ووصل ل 1620 جنيها للجرام، لافتا إلى أن الناس تذهب لشراء الذهب، والجنية الذهب في الأسواق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وتابع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا الأمر تسبب في رفع سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21، لافتا أن الناس بتشتري الذهب كملاذ أمن لحفظ الأموال.



